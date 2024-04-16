رئيس تحرير "الأهرام": نمتلك حسابًا على "تيك توك" لمخاطبة شريحة معينة

قال الكاتب الصحفي ماجد منير، رئيس تحرير جريدة الأهرام، إن وجود المؤسسة على منصات التواصل الاجتماعي أمر مهم للغاية.

وأضاف "منير" خلال حواره لبرنامج "كلام في السياسة" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "هناك خطوات كثيرة تم اتخاذها ومؤخرًا الأهرام أصبح لديها حساب على «التيك توك».

وأوضح أن كل وسيلة من هذه الوسائل لديها طريقة مختلفة في تقديم المحتوى؛ لمخاطبة الشريحة المترددة على هذه المنصة.

وأشار إلى أن هناك اهتمامًا كبيرًا من الهيئة الوطنية للصحافة بملف التواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، متابعًا: "التطوير لا يقتصر فقط على الصحافة أو محتواها أو الارتقاء بها لكن أيضا على تواجد الصحافة القومية على منصات التواصل الاجتماعي".

وأوضح أن هناك خطة تدريبية أجريت في الهيئة وكان جزء منها خاص بالتواصل الاجتماعي، والتدريب لكل مستويات العمل الصحفي بداية من القيادات العليا من مديري التحرير لرؤساء الأقسام إلى المحررين لمختلف فنون العمل الصحفي.