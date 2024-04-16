الثلاثاء 16 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

قاتل سيدة السويس: "خلصت عليها علشان نفسى صعبت عليا"

جثة
جثة

"خلصت عليها علشان نفسي صعبت عليا" بعد أن رفضت تقرضني مبلغ مالي لفك ضيقتي لمروري بأزمة مالية صعبة، تفاصيل واعترافات قاتل سيدة السويس في منطقة فيصل، بعد أن ألقي القبض عليه ووقف أمام جهات التحقيق، والتي قررت حبسه 4 أيام بعد أن أدلى بتفاصيل ارتكابه للجريمة كاملة.

 

المتهم "عاطل" وكشف أمام جهات التحقيق، أن ظروفه المالية في الوقت الحالي صعبة للغاية، ويمر بأحوال سيئة، وحاول أن يدبر أموره بأي شكل، وهداه تفكيره إلى الذهاب إلى المجني عليه مسجلة خطر، وتربط بينهما علاقة غير سيئة.

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أضاف المتهم أنه توجه إلى المجني عليها، وطلب منها أن تقرضه مبلغ مالي، وحاول أن يشرح له ظروفه الصعبة التي يمر بها، إلا أن المجني عليها رفضت أن تعطيه المبلغ المالي، فحاول المتهم أن يستميلها ويستعطفها بأي شكل ولكنها رفضت.

 

تابع المتهم: بعد أن رفضت المجني عليها إقراضي المالي شعرت بإهانة، وبعد ذلك اشتد الحديث بيننا، وقررت في أقل من لحظة أن انتقم منها فقمت بالتعدي عليها حتى توفيت، ونظرا لعلمي أنها تحتفظ بمجوهرات ذهبية قمت بسرقة المجوهرات ثم الهرب من مكان الواقعة.

 

كان قد ورد إلى مدير أمن السويس، إخطارا من قسم شرطة فيصل بمديرية أمن السويس ببلاغ يفيد وفاة (ربة منزل لها معلومات جنائية داخل مسكنها بدائرة القسم.

 

على الفور تم تشكيل فريق بحث مكبر توصلت تحرياته إلى أن عاطل وراء قتل ربة المنزل، على الفور تم القبض عليه وأحيل إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

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