حسن المستكاوى يُقيم أداء اللاعبين فى القمة 127 بالدورى (فيديو)

علق حسن المستكاوي، الناقد الرياضي، على أداء لاعبي الأهلي والزمالك في قمة الدوري رقم 127، حيث انتهت المباراة بفوز الزمالك على الأهلي بهدفين مقابل هدف.

وأشاد “المستكاوي” خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى خلال برنامجه "على مسئوليتي" عبر قناة "صدى البلد"، بأداء لاعبي الزمالك، خصوصًا ناصر ماهر وسيف الجزيري، اللذين أزعجا دفاع الأهلي كثيرًا، وأكد أن تغييرات مارسيل كولر في الشوط الثاني أثرت بشكل إيجابي على أداء الفريق، وأشار إلى أن تلك التغييرات كان يجب أن تكون أساس التشكيل.

وعلق الناقد الرياضي على استراتيجية مدرب الزمالك الذي حاول الحفاظ على نتيجة الشوط الأول، خاصة بعد خروج لاعبي الفريق الأساسيين المصابين مثل أحمد زيزو وأحمد فتوح وعبدالله السعيد.