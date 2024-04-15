الإثنين 15 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

30 دقيقة.. التعادل السلبى يسيطر على القمة 127

الزمالك والاهلي
الزمالك والاهلي

مرت 30 دقيقة من زمن الشوط الأول بين الأهلي والزمالك، في قمة الدوري مساء اليوم الإثنين على ستاد القاهرة.


وتشير النتيجة للتعادل السلبي بين الفريقين حتى الآن.


الدقيقة 4 شهدت ركلة حرة للأهلي من على الجانب الأيمن، أرسلها علي معلول، لكن جاءت دون خطورة على مرمى محمد عواد.


وسدد عمر كمال رأسية بالدقيقة 5، داخل منطقة الجزاء بعد عرضية طاهر محمد طاهر مرت بجوار عواد.


وأنقذ رامي ربيعة الكرة من أمام زيزو بعدها بدقيقة بعد انفراد تام بمرمى مصطفى شوبير.


وغادر زيزو أرض الملعب في أول تبديل اضطراري للزمالك، وحل مكانه ترافيس موتيابا بالدقيقة 17.


وأرسل معلول عرضية خطيرة بالدقيقة 23، تصدى لها محمد عواد ومرت من أمام موديست.

تشكيل الزمالك لمواجهة الأهلي في دوري نايل

في حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر– حسام عبدالمجيد- حمزة المثلوثي- أحمد فتوح.

خط وسط الملعب: نبيل عماد دونجا- أحمد حمدي- عبدالله السعيد.

في خط الهجوم: أحمد سيد زيزو- ناصر ماهر-  سيف الدين الجزيري.

 

تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك في الدوري المصري

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني- محمد عبدالمنعم- رامي ربيعة- علي معلول.

خط وسط الملعب: أحمد نبيل كوكا– كريم نيدفيد– محمد مجدي أفشة.

في خط الهجوم: طاهر محمد طاهر– أنتوني موديست- عمر كمال.

ترتيب الزمالك والأهلي في دوري نايل

يتواجد فريق الزمالك حاليًا في المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة، بعد خوض 12 جولة حتى الآن.

بينما يتواجد فريق الأهلي حاليًا في المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة، بعد خوض 10 جولات من المسابقة حتى الآن. 

 

 

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