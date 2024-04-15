حبس عامل أشعل النيران بمحل أدوات صحية في الأزبكية

أمرت جهات التحقيق بشرق القاهرة، بحبس عامل أشعل النيران بمحل أدوات صحية، في منطقة الأزبكية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والإستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

وتبين من التحقيقات أن المتهم عامل سابق داخل المحل ويوجد خلافات بينه وبين مالكه فأشعل النيران في المحل للانتقام من صاحب المحل.

وتلقى قسم شرطة الأزبكية بلاغا بنشوب حريق بمحل للأدوات الصحية كائن بدائرة القسم.

وبالتحرى وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه عامل سابق بمحل البلاغ، له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة قسم شرطة المرج، تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.