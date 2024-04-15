القمة 127.. كولر يذاكر 3 مباريات للزمالك فى الفندق لتحديد ثغرات جوميز

حصل السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق كرة القدم بنادي الأهلي، من التونسي ياسين الميكاري محلل أداء الفيديو علي تقرير عن أخر 3 مباريات للزمالك سواء الفوز أو التعادل وتضمن التقرير طريقة وتشكيل جوميز المدير الفني للفارس الأبيض منها مباراة الفريقين في نهائي كأس مصر.

وحرص كولر، على غير العادة على عقد أكثر من محاضرة مع اللاعبين سواء في التتش أو في فندق الإقامة وقبل التوجه لإستاد القاهرة وقرر تأجيل التشكيل الذي سيخوض به اللقاء حتى الساعات الأخيرة رغم أنه استقر على مصطفي شوبير في حراسة المرمى وأمامه عمر كمال عبدالواحد ورامي ربيعة ومحمد عبدالمنعم وعلي معلول وأحمد نبيل كوكا ومحمد مجدي أفشة وعمرو السولية ورضا سليم وطاهر محمد طاهر وفي الهجوم محمود كهربا.

ركز كولرعلى تحفيظ لاعبي الأهلي خطة مواجهة الزمالك عبر المحاضرات النظرية لضيق الوقت وخوفا من تسلل الإرهاق الذي يعاني منه الفريق مؤخراً للاعبين.

كولر يكلف الثلاثي بغلق المساحات أمام رباعي الزمالك

وطلب كولر من ثلاثى الوسط غلق مساحة التسديد على لاعبى المنافس الذين يتميزون بها سواء أحمد مصطفى زيزو أو ناصر ماهر أو عبدالله السعيد بجانب أحمد حمدي.

ويدخل كولر مباراة اليوم وهو يعانى موقفا صعبا بسبب الغيابات ونقص الصفوف حيث يفقد قرابة تسعة لاعبين ما بين الإصابة وعدم اكتمال الجاهزية الفنية والبدنية لكنه طالب لاعبيه بضرورة تحقيق الفوز والخروج بنتيجة إيجابية.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اختتم أمس استعداداته لمباراة ‏الزمالك المقرر لها مساء اليوم ‏الإثنين باستاد القاهرة، ضمن مؤجلات الأسبوع العاشر لبطولة الدوري ‏الممتاز.‏

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران ‏للحديث في الجوانب الفنية والخططية، ثم أدى اللاعبون فقرات المران على ملعب التتش التي ‏اشتملت على جزء بدني وتقسيمة الكرة.‏

وخاض ثلاثي حراسة المرمى، مصطفى شوبير ومحمود الزنفلي ومصطفى ‏مخلوف، ‏تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.‏

وكان الأهلي قد حقق الفوز على زد في المباراة التي أقيمت على استاد السلام ضمن مؤجلات ‏الأسبوع ‏الثامن لبطولة الدوري الممتاز، ورفع الفريق رصيده إلى 21 نقطة من إجمالي 10 ‏مباريات ‏خاضها في الدوري هذا الموسم.‏