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مصر

العمل: ندوة للتوعية بالسلامة والصحة المهنية والمشكلة السكانية

ندوة مديرية العمل
ندوة مديرية العمل بمحافظة القاهرة

قالت وزارة العمل، إن مديرية العمل بالقاهرة، نظمت ندوة للتوعية في مجال السلامة والصحة المهنية بالقطاع الصحي، قامت بها إدارة السلامة والصحة المهنية، ومكتب عمل روض الفرج، بالتعاون مع المجلس القومي للسكان، بمستشفى الخازندارة، بحضور 50 من الأطباء والممرضين والعاملين بالمستشفى.

السلامة والصحة المهنية

وأضافت الوزارة في بيان، إن الندوة تناولت عدة موضوعات منها: مخاطر بيئة العمل، وكذلك المشكلة السكانية وآثارها على المجتمع، وذلك في إطار سلسلة من الندوات تنظمها المديرية لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والتعريف بمفهومها، وخطة الطوارئ والإخلاء في القطاع الصحي.

وتسعى مديرية العمل من خلال تلك الفعالية إلى نشر الوعي بين العاملين بالمستشفيات حماية لأرواحهم والمرضي والمترددين من مخاطر بيئة العمل المختلفة بأنواعها، وتوفير مناخ عمل آمن، تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة.

مخاطر بيئة العمل

وأوضح أحمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة، في تقريره للوزارة، أن تلك الندوات تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتوعية العاملين بمختلف المنشآت والقطاعات بأهمية تطبيق اشتراطاتها وأساليبها حماية للعنصر البشري أساس التنمية، والحفاظ على المنشآت من مخاطر بيئة العمل المختلفة، وتوفير مناخ عمل آمن ومستقر يزيد من الإنتاجية ويشجع على الاستثمار.

التعريف بالمشكلة السكانية

وأضاف مدير المديرية أنه بالتنسيق بين مكتب روض الفرج للسلامة والصحة المهنية والمجلس القومي للسكان جرى تنظيم الندوة بمشاركة عبير محمد مدير المكتب، وفيولا سامي مفتش، وأعضاء المجلس القومي للسكان، كما قام أكرم عمران مدير إدارة التدريب بالمجلس القومي للسكان بتعريف الحضور بالمشكلة السكانية وآثارها على المجتمع، بحضور مدير المستشفى، والدكتور وحيد الشال، وميلاد ايليا مسئول السلامة والصحة المهنية بالمستشفى.

وزارة العمل مديرية العمل محافظة القاهرة المجلس القومي للسكان السلامة والصحة المهنية

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