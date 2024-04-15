ايرادات افلام عيد الفطر 2024.. عمرو يوسف يتصدر السباق بـ"شقو"

تنافس في موسم عيد الفطر السينمائي 2024 بمصر4 أفلام وبعد ست ايام من طرح الأفلام الاربعة في دور العرض، تلقي "الدستور " الضوء على إيرادات شباك التذاكر، لمعرفة من تصدر السباق في ايرادات افلام عيد الفطر 2024.

فيلم شقو يتصدر إيرادات عيد الفطر 2024

بلغت حصيلة إيرادات "شقو" حتى من 39 مليونا و294 ألف جنيه بعد ست ايام في دور العرض إذ انطلق في دور العرض مع أول أيام عيد الفطر الماضى، وتصدر شباك التذاكر منذ اليوم الأول لطرحه.

فيلم شقو بطولة: عمرو يوسف، ودينا الشربيني، ومحمد ممدوح، ويسرا، وأمينة خليل، والعمل من تأليف وسام صبري وإخراج كريم السبكي وسيطرح في باقي الدول العربية بعد العيد بعشرة أيام، وتأليف وسام صبري، وإخاج كريم السبكي.

فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة

جاء فيلم " فاصل من اللحظات اللذيذة" في المركز الثاني من إيرادات أفلام عيد الفطر 2024، إذ حقق حتى الآن 39.2 مليون جنيه.

الفيلم بطولة هشام ماجد، بيومي فؤاد، محمد ثروت، طه دسوقي، جان رامز، وهو من تأليف شريف نجيب وإخراج أحمد الجندي.

فيلم عالماشي

حصد فيلم "عالماشي" على مدار ست ايام إيرادات بلغت 8 ملايين و379 ألف جنيه فقط.

الفيلم بطولة علي ربيع، كريم عفيفي، آية سماحة، صلاح عبدالله، انتصار، عبدالله مشرف، وعدد من نجوم الكوميديا، والعمل من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي وإخراج محمد الخبيري.

فيلم أسود ملون

ويأتي فيلم "اسود ملون " في ذيل القائمة إيرادات نحو 317 ألف جنيه في موسم عيد الفطر السينمائي 2024 الفيلم بطولة رنا رئيس، مطرب المهرجانات عصام صاصا، بيومي فؤاد، محمد الكيلاني، ميس حمدان، منة عرفة، ومن إخراج حسن البلاسي، وتدور أحداثه في قالب كوميدي حول منظمة حفلات تلجا إلى طبيب نفسي لحل مشكلاتها العاطفية.