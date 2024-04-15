ضبط رجال الأمن بالقاهرة عاملا لقيامه بإضرام النيران بمحل عمله السابق بمنطقة الأزبكية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

عامل يشعل النار فى محل عمله السابق بالأزبكية

تبلغ لقسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة بنشوب حريق بمحل للأدوات الصحية كائن بدائرة القسم، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكب الوقعة وتبين أنه عامل سابق بمحل البلاغ، له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة قسم شرطة المرج، وتم ضبطه.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.