الإثنين 15 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

عامل يشعل النار فى محل عمله السابق بالأزبكية

حبس متهم
حبس متهم

ضبط رجال الأمن بالقاهرة عاملا لقيامه بإضرام النيران بمحل عمله السابق بمنطقة الأزبكية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

عامل يشعل النار فى محل عمله السابق بالأزبكية

تبلغ لقسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة بنشوب حريق بمحل للأدوات الصحية كائن بدائرة القسم، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكب الوقعة وتبين أنه عامل سابق بمحل البلاغ، له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة قسم شرطة المرج، وتم ضبطه.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

امن القاهرة النيابة جهات التحقيق محكمة وزارة الداخلية عامل يشعل النار في محل عمله الأزبكية

مواد متعلقة

ضبط مستريح ادعى قدرته على تسفير شباب سوهاج إلى الكويت

الأمن يحبط ترويج 9371 قرصًا مخدرًا خلال 48 ساعة

الأكثر قراءة

مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية 2024

مواعيد قطع الكهرباء الجديدة فى محافظة بورسعيد

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الإثنين 15 /4 /2024

تطبق من الغد.. مواعيد قطع الكهرباء في محافظة الإسكندرية

خطأ لا يُغتفر.. "ملابس حريمى" تفضح زوجًا أمام محكمة الأسرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد لاشين

إيران - إسرائيل.. لا تصدقوا البطولات الوهمية

حسين دعسة

حراك سياسى أردنى.. نحو إيقاف التصعيد الإقليمى ووضع حد للحرب على غزة

وائل لطفي

نظرية (تزفير المطواة)!

محمود خليل

«ثقيف» ولعنة الخيانة

ماجد حبته

نتائج «الرد» الإيرانى

لواء.حمدى البطران

من حكايات الحملة الفرنسية

خالد حريب

ضربة إيران وهدنة غزة

إسراء شوقي

الهجوم الإيرانى على إسرائيل.. اختبار قدرات ورسائل للولايات المتحدة

صور

عدسة "الدستور" تلتقط فرحة المواطنين بالعيد فى حديقة الأزهر

مباراة فوز الأهلي على زد بهدف نظيف

العيدية.. مباراة فوز الزمالك على الاتحاد بثلاثية نظيفة

محطة تل أبيب

المزيد

لاتهدد بالرد.. كيف تتعامل إسرائيل "دبلوماسيًا وإعلاميًا" مع الهجوم الإيرانى؟

لماذا اختارت إيران "المُسيرات" فى هجومها على إسرائيل؟

ما أهمية قاعدة "رامون" الإسرائيلية التى استهدفتها إيران؟