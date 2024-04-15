نجوم تترات مسلسلات الأطفال رمضان 2024: مصطفى قمر وصاحب "الغزالة رايقة" الأبرز

شاركت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بـ4 مسلسلات خاصة بالأطفال في موسم مسلسلات رمضان 2024؛ في إطار حرص الشركة على الاهتمام بالطفل، واهتمامها بكافة فئات الجمهور، وكذا بالعديد من الموضوعات والقضايا المجتمعية الهامة على كافة الأصعدة.

وشهد غناء عدد من نجوم الطرب في مصر تترات مسلسلات الأطفال أبرزهم النجم مصطفي قمر، والنجم محمد الشرنوبي، وما لم يعرفه كثيرون هو أنه من قام بغناء تتر “يحيي وكنوز3” هو صاحب أغنية “الغزالة رايقة” الطفل محمد أسامة؛ وهو ما نستعرضه في السطور التالية:

مصطفي قمر ونور والكوكب السعيد

قام نجم الغناء مصطفي قمر بغناء تتر مسلسل "نور والكوكب السعيد".وتهدف الحلقات للتوعية وإثارة خيال الطفل وتشكيل وعيه بالقيم الإنسانية والحضارية، وتتلخص فكرته فى الدعوة لعالم جديد خالٍ من العنف والكراهية والصراعات وتدمير البيئة.

محمد الشرنوبي يغني تتر نورة

محمد الشارنوبي شارك بغناء تتر الغناء لمسلسل الأطفال "نورة"، ويستهدف العمل كل الفئات العمرية، للتركيز الخاص على توجيه الأطفال نحو تحديد أهدافهم والعمل نحو تحقيقها.

محمد أسامة طفل فيلم الغزالة رايقة صاحب أغنية تتر "يحيي وكنوز 3"

ما لا يعرفه الكثيرون، أن الفنان الطفل محمد أسامة صاحب أغنية "الغزالة رايقة" هو من قام بغناء تتر مسلسل الكارتون "يحيي وكنوز 3"؛ حيث أعرب عن سعادته من قبل في أحد اللقاءات التليفزيونية بغناء التتر، لأنه يضفي قيمة كبيرة للأطفال.

مسلسل الكارتون يحيى وكنوز المقرر عرضه في رمضان المقبل يستكمل أحداثه من سرد حكايات تاريخ الفراعنة، وأبطاله هم «عصام السقا، خالد سليم، أحمد العوضي، أحمد صلاح حسني، إسلام جمال»، وعدد من النجوم وعدد من ضيوف الشرف.

مي حسين و"سر المسجد"

وقامت الفنانة مي حسين بغناء تتر مسلسل "سر المسجد"، والذى تدور أحداثه حول التربية الدينية للأطفال وسر تعلقهم بالمسجد وحل المشكلات في إطار ديني ومن بينها مشكلة التنمر.