الإثنين 15 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين 15-4-2024 والعملات الأجنبية فى مصر

سعر الدولار
سعر الدولار

مع بداية صباح اليوم واصل سعر الدولار مقابل أسعار الجنيه المصري استقراره عند مؤشراته، وذلك تزامنا مع إجازة البنوك بسبب عيد الفطر، ليستقر سعر الدولار مقابل سعر الجنيه في داخل البنك المركزي، ويكثر التساؤل لمعرفة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 15-4-2024 عبر جوجل، عند مبلغ 47.52 جنيه للشراء، وقيمة 47.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 15-4-2024

وتستعرض "الدستور" في هذه السطور التالية سعر الدولار اليوم الإثنين وأسعار العملات.

سعر الدولار اليوم في مصر 2024

وسجل سعر الدولار فى البنوك المصرية كالتالى:

سعر الدولار اليوم البنك الاهلي

47.53 جنيه للشراء

47.63 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم بنك مصر

47.56 جنيه للشراء

47.66 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

47.53 جنيها للشراء

47.63 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

47.50 جنيها للشراء

47.60 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة

47.53 جنيه للشراء

47.63 جنيه للبيع

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

47.50 جنيه للشراء

47.60 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك قناة السويس

47.50 جنيه للشراء

47.60 جنيه للبيع

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أسعار العملات في مصر اليوم

سعر اليورو الأوروبى اليوم

50.59 جنيه للشراء

51.10 جنيه للبيع

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

59.24 جنيه للشراء

59.81 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى اليوم

12.66 جنيه للشراء

12.69 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتى اليوم

153.96 جنيه للشراء

154.67 جنيه للبيع

سعر الدرهم الإماراتي

12.95 جنيه للشراء

12.96 جنيه للبيع

سعر الريال القطري

12.06 جنيه للشراء

13.05 جنيه للبيع

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