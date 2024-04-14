أستاذ علاقات دولية: الحرب فى الشرق الأوسط تتصاعد بصورة متسارعة

قالت الدكتورة إيمان زهران، أستاذ العلاقات الدولية، إن الحرب في الشرق الأوسط تتصاعد بصورة متسارعة، وما حدث أمس يدل على أن هناك مساحة من الصراع المباشر بين إسرائيل وبعض القوى العالمية.

الحرب في الشرق الأوسط



وأكدت الدكتورة إيمان زهران، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث الساعة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "نريد أن نعرف الأدوات التي من خلالها يمكن انتهاء الصراع في المنطقة".

وتابعت: "لم يتم حسم ملف النووي الإيراني حتى اليوم، وجميع القوى العالمية الآن تسعى للاستفادة وتحقيق أهدافها في المنطقة".

الاقتصاد الإيراني



واستطرد: "الرد الإيراني بالأمس كان محسوبًا بصورة دقيقة بحيث لا يمس الاقتصاد الإيراني، وهي عملية فقط للحفاظ على ماء الوجه، وأيضًا كانت كنوع من أنواع الدفاع عن المقاومة الفلسطينية".