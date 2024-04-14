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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الصحة

لبشرة متوهجة.. أفضل الطرق للاستفادة من القناع الورقي

بشرة متوهجة
بشرة متوهجة

رصد المختصون عدة نصائح للحصول على بشرة متوهجة بأبسط الطرق وكان من أهمها القناع الورقي.

يعتبرالقناع باستخدام مكونات المطبخ طريقة رائعة للحصول على بشرة متوهجة ومشرقة، لكن هذا يتطلب الوقت والصبر وهو أمر لا يتمتع به الكثير من الناس اليوم بفضل أنماط حياتهم المحمومة. فيما يلي خمسة أسباب تجعل هذه القناع البسيط يستحق الصنع.

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القناع الورقي الجاهز

تضعين قناعًا ورقيًا وفي غضون دقائق تحصلين على توهج صحي كل ما عليك فعله هو تدليك السيروم المتبقي على وجهك، بعد إزالة القناع، وتصبحين جاهزة للانطلاق.

كما ذكرنا من قبل، لا يستغرق الأمر وقتًا طويلاً للحصول على قناع ورقي وتثبيته وتوهجه، كما أنها مريحة للغاية ولا تسبب الفوضى حيث أنك لا تحتاج إلى أوعية أو فرش للخلط، ما عليك سوى فتح العبوة ونشر القناع على وجهك وخذ قيلولة قوية لمدة 15 دقيقة.

أضرار أشعة الشمس والتلوث وكثرة المنتجات على الجلد يمكن أن تؤدي في كثير من الأحيان إلى انسداد المسام. الأقنعة الورقية سريعة ولكنها فعالة وخالية من الألم عندما يتعلق الأمر بفتح هذه المسام عن طريق سحب جميع الشوائب في لمح البصر

يأتي القناع الورقي في عبوة رفيعة، مما يسهل حمله. هذه فائدة، ولكننا نقترح استخدامها عندما تكون في المنزل حتى تتمكن من الاستلقاء وتغمض عينيك لفترة من الوقت، لتحصل على علاج يشبه المنتجع الصحي.

يأتي القناع الورقي في عبوة رفيعة، مما يسهل حمله. هذه فائدة، ولكننا نقترح استخدامها عندما تكون في المنزل حتى تتمكن من الاستلقاء وتغمض عينيك لفترة من الوقت، لتحصل على علاج يشبه المنتجع الصحي.

يأتي القناع الورقي في عبوة رفيعة، مما يسهل حمله. هذه فائدة، ولكننا نقترح استخدامها عندما تكون في المنزل حتى تتمكن من الاستلقاء وتغمض عينيك لفترة من الوقت، لتحصل على علاج يشبه المنتجع الصحي.

القناع الورقي بشرة القناع الورقي الجاهز فرش الجلد

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