"الكاراتيه" يعلن أسماء المصريين المشاركين فى بطولة البريميرليج

أعلن الاتحاد المصري للكاراتيه، برئاسة محمد الدهراوي مشاركة 26 لاعبًا ولاعبة من مصر في بطولة الدوري العالمي «البريميرليج» للكبار المقرر إقامتها خلال الفترة من 19 إلى 21 إبريل الجاري، على الصالة المغطاة بمجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي.

جاءت أسماء اللاعبين المصريين المشاركين في البطولة كالتالي:-

عبدالله ممدوح وزن 75 كجم كوميتيه، فريال أشرف وزن 68 كجم كوميتيه، علي الصاوي وزن 67 كجم كوميتيه، عمرو علاء وزن 60 كجم كوميتيه، عبدالله هشام، ويوسف فرج وزن 75 كجم كوميتيه، ريم سلامة، وجنة علي وزن 50 كجم كوميتيه، أحلام يوسف، وميرنا عطية وزن 55 كجم كوميتيه، يوسف بدوي وزن 84 كجم كوميتيه، نورسين علي ودهب علي وزن 61 كجم كوميتيه، أحمد المصري، طه طارق، حازم محمد ومحمود جلال وزن فوق 84 كجم كوميتيه، هدير هندي ميار زين العابدين وعلا المدني وزن 68 كجم كوميتيه، منة شعبان وحبيبة حلمي وزن فوق 68 كجم كوميتيه، أسماء علام، مريم العزبي، آية هشام، وجنى خميس فردي كاتا.

يشارك في البطولة نحو 381 لاعبًا ولاعبة ممثلين لـ59 دولة، حيث تم غلق باب التسجيل يوم 4 إبريل.