الأحد 14 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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رمضان عبد المعز: مقصود الشرع هو رعاية مصالح الناس

رمضان عبد المعز
رمضان عبد المعز

قال الشيخ رمضان عبد المعز الداعية الإسلامى، إن مقصود الشرع الشريف هو رعاية مصالح الناس بجلب المنافع لهم ودرء المفاسد عنهم، موضحا أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال في أول خطبة له: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا.

وأضاف خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، عبر قناة "DMC"، أن الأنبياء جاءوا لإسعاد البشرية، مردفا: "عندما تجد محن وشدائد، فنقول عودة إلى الأصل، إلى كتاب الله".

وتابع الشيخ رمضان عبد المعز: "إِنْ كُنْتَ تسْعَى للسعادةِ فاسْتَقِمْ.. تَنَلِ المُرادَ وتَغْدُ أوَّلَ مَنْ سَمَا، ألف الكتابة وهو بعض حروفها.. لما استقام على الجميع تقدما"، مؤكدا أنه لا بد من الاستقامة على طريق الله، ليكتب الله لك الرزق، فلا عنى عن هذا الطريق.

وشدد الشيخ رمضان عبد المعز، على أنك عندما تجد الناس فيس شقاء، فهذا يعنى أنهم لم يتبعوا الهدى، لافتا إلى أن من يعيش في ضنك ينقصه اتباع سبيل الحق.

DMC رمضان عبد المعز لعلهم يفقهون

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