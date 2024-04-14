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محافظات

تشييع جنازة والدة محافظ الغربية بمسجد البدوى (صور)

صورة من الحدث
صورة من الحدث

شيع آلاف المواطنين جنازة والدة د.طارق رحمى، محافظ الغربية من مسجد السيد البدوى بمدينة طنطا.

وتلقى محافظ الغربية واجب العزاء داخل المقابر بحضور القيادات التنفيذية والأمنية وجميع مسئولى الأحزاب السياسية.

وأعلنت العلاقات العامة بالغربية موعد الدفنة التى ستكون بعد صلاة العصر من مسجد السيد البدوى، على أن يكون العزاء فى القاهرة.

وعلم “الدستور” أن والدة محافظ الغربية كانت تعالج فى مستشفى جامعة طنطا منذ فترة وتدهورت حالتها الصحية خلال الأيام الأخيرة حتى فارقت الحياة مساء اليوم.

جنازة والدة مسئولى الاحزاب السياسية العلاقات العامة واجب العزاء داخل المقابر تشييع جنازة

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