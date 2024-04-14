الأحد 14 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

بالأرقام.. أسعار السجائر عقب الزيادة الجديدة 2024

أسعار السجائر عقب
أسعار السجائر عقب الزيادة الجديدة 2024

أعلنت الشركة الشرقية إيسترن كومباني عن تحديث أسعار منتجاتها من السجائر، وذلك تماشياً مع أحكام ضريبة القيمة المضافة المعدلة وقانون نظام التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018. سيتم تطبيق الأسعار الجديدة بدءًا من يوم الأحد 14 أبريل 2024.

تفاصيل الزيادة:

  • سعر علبة 10 سجائر: 24.5 جنيه مصري.
  • كليوباترا كينج سايز، كليوباترا سوفت كوين، بوسطن/بلمونت، كليوباترا بوكس (أبيض/ألوان)، كليوباترا سوبر، مونديال (أحمر/أزرق/سيلفر)، مونديال سويتش (منتول/بلو بيري)، كليوباترا بلاك، ماتوسيان سوبر: 34.5 جنيه مصري.
  • فايسروي/بال مال، كليو مسخن: 55 جنيهًا مصريًا.

مبررات الزيادة:

  • زيادة ضريبة القيمة المضافة على السجائر بنسبة 12%، وفقًا لقرار مصلحة الضرائب المصرية.

صرح هاني أمان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية-إيسترن كومباني، بأن هذه الزيادة في الأسعار ضرورية لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، بما في ذلك ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع قيمة العملة الوطنية.

تهدف هذه الزيادة إلى حماية حقوق المساهمين وضمان استدامة أعمال الشركة على المدى الطويل، وتُؤكّد الشركة على التزامها بتقديم منتجات عالية الجودة لعملائها الكرام، وتُشجع الشركة المدخنين على الإقلاع عن التدخين لما له من مخاطر صحية جسيمة.

 

 

 

 

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