لماذا اختارت إيران "المُسيرات" في هجومها على إسرائيل؟

لقد اختارت إيران الطائرات بدون طيار "المُسيرات" لمهاجمة إسرائيل مساء أمس السبت كما انضمت صواريخ كروز والصواريخ الباليستية إلى الهجوم، وكان هذا متوقعًا وفقًا للتقارير التي صدرت الأيام الأخيرة والتي رجحت أن إيران ستسخدم "الطائرات بدون طيار" في الهجوم.

ومن جانبه، ذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن: "الليلة الماضية، شنت إيران هجوما على إسرائيل وأطلقت أكثر من 300 تهديد من مختلف الأنواع. لقد اعترضنا 99% من التهديدات التي تم إطلاقها. وهذا إنجاز استراتيجي مهم للغاية. ومن بين 170 طائرة مسيرة أطلقتها إيران، لم تخترق أي منها أراضينا".. لكن هجوم الأمس يعيد فتح ملف استخدام إيران "الواسع" لـ “المُسيرات”.

مميزات "المُسيرات"

استخدام الطائرات بدون طيار "المُسيرات" يرجع إلى أنها تتمتع بعدد من المميزات التي تناسب طبيعة الهجوم والهدف منه.

والطائرات بدون طيار الإيرانية ليست كبيرة جدًا، إذ يبلغ طولها عدة أمتار فقط وعرضها مترين، ويبلغ وزن رأسها الحربي حوالي 40 كجم. فهي رخيصة، ويمكنها الطيران على طريق باستخدام نقاط الطريق ويمكنهم الطيران على ارتفاع منخفض نسبيًا، وبالتالي فهي لديها فرصة لتجنب الردارات كما أن لديهم أيضا مدى طويل، فهي طائرات بطيئة نسبيًا، لكن البطء ليس دائمًا أمرًا سيئًا بالنسبة للإيرانيين. صحيح أن سرعتها البطيئة تعني إمكانية اكتشافها، لكنها يمكنها أيضًا تغيير اتجاهها، على عكس الصاروخ الذي يطير في مسار محدد، وفقًا لتحليل نشرته صحيفة "جيروزاليم بوست".

كما أن الطائرات بدون طيار هي أيضا دقيقة نسبيا. كما يمكن أيضًا إطلاق الطائرات بدون طيار من مجموعة متنوعة من المنصات. على سبيل المثال، يمكن إطلاق الطائرات بدون طيار من السفن، أو من الشاحنات، كما يمكن إطلاقها من حاويات، من النوع المستخدم في النقل البحري، أو يمكن سحبها وإطلاقها من نوع من المنجنيق. وهذا يمنح إيران العديد من الخيارات لاستخدام الطائرات بدون طيار التي طورتها على مر السنين.

استخدامات سابقة لـ"المُسيرات"

المحاولة الإيرانية لاستخدام الطائرات بدون طيار لاستهداف إسرائيل ليست جديدة. وقد استخدمت إيران طائرات بدون طيار في الماضي، وصدرت أعدادًا كبيرة من الطائرات بدون طيار إلى روسيا. وتستخدم روسيا طائرات شاهد 136 الإيرانية بدون طيار في حربها ضد أوكرانيا خلال العامين الأخيرين من الحرب. وتفضل روسيا أيضًا استخدام الطائرات بدون طيار لأنها رخيصة الثمن وقابلة للاستهلاك وتبث الرعب في المناطق المدنية، كما نجحت أوكرانيا في إسقاط الطائرات الإيرانية بدون طيار التي تستخدمها روسيا.

لكن هذا يعن أن تجربة روسيا مع الطائرات الإيرانية بدون طيار قدمت ردود فعل للإيرانيين فيما يتعلق بتحسين الطائرات بدون طيار، وربما تحسين دقتها ومناورتها ومداها.

كما أن هجوم أمس كان يشكل تجربة لإيرات، التي تعتبر "المُسيرات" نقطة بيع هامة لإيران، حيث تريد إيران أن تجعل طائرة شاهد 136 وأنواع أخرى من الطائرات بدون طيار من أكثر الطائرات مبيعًا وأن تفعل في حرب الطائرات بدون طيار ما فعله السوفييت مع AK-47والحقيقة أن الطائرات بدون طيار الإيرانية هي نسختها من AK-47، لأنها أصبحت نوعًا إيرانيًا فريدًا من الأسلحة عند استخدامها كنظام أسلحة انتحارية، بحسب "جيروزاليم بوست".