الأحد 14 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

محلل سياسى: الرد الإيرانى على إسرائيل جاء منضبطًا ومتفقًا عليه لحفظ ماء الوجه

الهجوم الإيراني
الهجوم الإيراني

قال الكاتب والمحلل السياسي، مجيد عصفور، إن الرد الإيراني كان متوقعًا ومنتظرًا بعد أن أقدمت إسرائيل على قصف القنصلية الإيرانية في دمشق وقتل جنرالات ودبلوماسيين في القنصلية.

وأضاف "عصفور"، في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز"، أن ما حدث خلال المدة الفاصلة بين ضرب إسرائيل للقنصلية وبين الرد الإيراني كان هناك نشاط دبلوماسي مكثف بين إسرائيل وإيران عبر الوسيط الأمريكي والروسي؛ لتحجيم الرد الذي كانت إيران مضطرة له لحفظ ماء وجهها.

وأشار إلى أن الرد الإيراني على إسرائيل جاء منضبطًا محدودًا ومتفقًا عليه، متابعًا: "تابعت الغارات الإيرانية على إسرائيل، وكنت متأكدًا أنها ليلة وستمضي ولن يتبعها شيء على الأقل من الجانب الإيراني".

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