الأحد 14 أبريل 2024
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سياسي

برلمانى: مصر قادرة على حماية أمنها.. وموقفها تجاه القضية الفلسطينية لن يتغير

النائب علاء عابد
النائب علاء عابد

ثمَّن النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس البرلمان العربي، موقف مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الثابت للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

وأعرب عابد، في تصريحات صحفية اليوم، عن قلقه من تصاعد وتيرة العنف في المنطقة، على خلفية ما قامت به إيران من توجيه الطائرات المسيرة في اتجاه إسرائيل.

وأوضح أن الدولة المصرية قادرة على حماية أمنها القومي في مواجهة أي تصعيد محتمل، فضلًا عن حماية حدودها وشعبها من أي اعتداءات خارجية.

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وقف آلة الحرب الإسرائيلية

وشدد عابد على ضرورة تحرك الولايات المتحدة الأمريكية لوقف آلة الحرب الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، خاصة في ظل اتجاه العديد من الدول الأوروبية للاعتراف بدولة فلسطين.

وأكد أن أمن واستقرار المنطقة سيتحقق بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وإعطاء الشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره.

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وأشار النائب علاء عابد إلى أن مصر موقفها ثابت منذ اندلاع حرب السابع من أكتوبر، وطالبت مرارًا وتكرارًا بحل القضية الفلسطينية لوقف نزيف الدماء، وحتى لا يتحول هذا الصراع إلى اشتباكات مع دول أخرى.

ولفت رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب إلى أن ما تشهده المنطقة من صراع، يعكس الوجه الغاشم للاحتلال الإسرائيلي وعدوانه على قطاع غزة.

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