الأحد 14 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

البيئة تواصل جهود الرصد الساحلى و المتابعة الدورية للمحميات الطبيعية بجنوب سيناء خلال فترة العيد

ياسمين فؤاد: محميات جنوب سيناء شهدت إقبالًا ورواجًا كبيرًا من السائحين خلال احتفالات العيد

محميات جنوب سيناء
محميات جنوب سيناء

شارك الدكتور علي أبوسنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، في أعمال المتابعة والمرور على اليخوت السياحية والأنشطة الساحلية بمواقع الغوص والأنشطة البحرية بالمحميات  الطبيعية بساحل شرم الشيخ ومحمية رأس محمد، وذلك برفقة فريق عمل محميات جنوب سيناء.

 

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، باستمرار جهود الرصد الساحلى والمتابعة الدورية للمحميات الطبيعية، للوقوف على توافر كل الاشتراطات البيئية ووسائل الحماية والسلامة والأمان للزائرين، وممارسى الأنشطة البحرية خلال احتفالات عيد الفطر المبارك.

 

ياسمين فؤاد: المحميات شهدت إقبالًا ورواجًا كبيرًا من السائحين من مختلف أنحاء العالم

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن محميات جنوب سيناء شهدت إقبالًا ورواجًا كبيرًا من السائحين من مختلف أنحاء العالم خلال احتفالات عيدالفطر المبارك، حيث وجهت بضرورة الالتزام بالاشتراطات وقواعد الزيارة للحفاظ على الموارد الطبيعية.

 

رئيس جهاز شئون البيئة يتفقد حادث جنوح إحدى السفن الدولية بمنطقة خليج العقبة

كما قام الدكتور على أبوسنة بتفقد حادث جنوح إحدى السفن الدولية بمنطقة خليج العقبة، والذي تزامن مع فترة العيد، وذلك بناء على البلاغ الوارد من مدير محميات جنوب سيناء، ومركز المساعدات المتبادلة بالهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن عن وجود شحط لمركب غاز على شعب راس نصراني مدخل خليج العقبة.  

ووجهت الدكتورة ياسمين فؤاد برفع درجة الاستعداد بمركز مكافحة التلوث البحري (مركز السلام) بشرم الشيخ، وقد تابع أبوسنة الإجراءات القانونية والفنية الجارية من إدارة المحميات بشأن السفينة، ووجه برفع حالة الاستعداد والطوارئ البيئية تحسبًا لحدوث أي تسريبات أو تلوث من السفينة.

الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الرصد الساحلى للمحميات الطبيعية الإشتراطات البيئية الأنشطة البحرية الدكتور علي أبو سنة لجهاز شئون البيئة

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