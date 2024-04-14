نشرة فنية لمزارعى الفاكهة المتساقطة
أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الفاكهة المتساقطة (التفاح– الكمثري– الخوخ– المشمش– البرقوق– الكاكي) مراعاتها:
وتمثلت التوصيات في الآتي:
أولًا: أهم العمليات
1- مقاومة الحشائش بالعزيق السطحي.
2- يغطي سطح التربة بقش الأرز بسمك لا يقل عن 15 سم مع دهان جذوع الأشجار وحتى بداية التفريغ بالجير والكبريت.
3- المحافظة على انتظام الرى خلال الموسم وعدم المغالاة في الري أو التعطيش والري في الصباح الباكر أو آخر اليوم.
4- فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة.
5- الاهتمام بنظافة النقاطات والفلاتر ونهايات الخطوط.
6- الاهتمام ببرنامج رش العناصر الصغري.
7- جمع الثمار المتساقطة والمصابة بالذبابة والتخلص منها بالحرق او الدفن في التربة حتى لا يحدث تجديد للإصابة في الانواع الاخر من اشجار الفاكهة.
ثانيًا: التسميد:
في حالة الأشجار التي تروى بالغمر
بمعدل 2/1– 1 كجم نترات نشادر + 2/1– 1 كجم سلفات بوتاسيوم + 4/1 كجم سلفات ماغنسيوم/شجرة.
في حالة الأشجار التي تروى بالتنقيط
تعطي الشجرة 4/1 كجم نترات نشادر + 4/1 كجم سلفات بوتاسيوم + 50 سم3 حمض فوسفوريك + 4/1 كجم سلفات ماغنسيوم / 1 م3 ماء ري.
أشجار التفاح والكمثري المثمرة ترش بمعدل 1 لتر كالسيوم مخلبي / 600 لتر ماء وذلك بعد أسبوع من تمام العقد.
التسميد الورقي بعد تمام العقد واكتمال خروج الأوراق يتم الرش بـ 400 جم حديد مخلبي + 200 جم زنك مخلبي + 200 جم منجنيز مخلبي + 200 جم أحماض أمينية لكل 600 لتر ماء وتكرر بعد شهر
ثالثًا: برنامج الري
السنة الأولى 16 لترا/ الشجرة
السنة الثانية 32 لترا/ الشجرة
السنة الثالثة 46 لترا/ الشجرة
السنة الرابعة 50 لترا/ الشجرة
السنة الخامسة 60 لترا/ الشجرة
برنامج الري
يتم تقسيم الري إلى 3 دفعات في الاسبوع بمعدل 1 ساعة في الرية ( 3 ساعات ري )
30 دقيقة ري بدون تسميد و20 دقيقة ري بتسميد و10 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة
رابعًا: برنامج المكافحة
مقاومة الأمراض الفطرية والحشرية والحيوانية
والعنكبوت الأحمر والأكاروس المبطط -
1- مكافحة المن والتربس والجاسد والحشرات القشرية ومعرفة نوع الحشرة والتعامل معها بالمبيد الحشري المناسب ويتم مقاومتها باستخدام لمبادة 5% 1.5 سم / لترماء + 1/2سم مادة ناشرة- لمبادة بودر 12% بمعدل 25جم / 100 لتر ماء + 1/2سم مادة ناشرة.
لمبادة اكس بمعدل 250 جم / 600لتر ماء + 1/2سم مادة ناشرة.
2-البق الدقيقي برش ديسبلان 1 سم / الترماء + 1/2سم مادة ناشرة.
3- مكافحة الاكاروسات المبططة برش اباماكس 100سم /00ا لتر ماء + 50سم مادة ناشرة
4- مكافحة حفارات ساق السنط وحفار ساق الحلويات و حفار ساق التفاح و خنافس القلف باستخدام السيديال 3سم لكل لتر + مادة ناشرة 1/2 سم /لتر ماء او اكتيلك 150سم/100لتر ماء.
5- مكافحة أعفان الثمار برش كوسيد 250جم / 200كتر ماء.
6- مكافحة البياض الدقيق رش تلت بمعدل 250جم/200لتر ماء+ توبسين 120 جم / 200 لتر ماء وتكرار الرش في حالة وجود نفس الاصابة بعد الرشة الأولي.
7- مكافحة ذبابة الفاكهة يتم وضع كيس من الخيش بطول 15 سم وعرض 10 سم مملؤ بقش الارز ويتم غمر الكيس في مادة سامة لمدة لا تقل عن 4 ساعات ويعلق علي الاشجار او رش اكتلك بمعدل 150سم/ 100 لتر ماء.