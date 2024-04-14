الأحد 14 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

نشرة فنية لمزارعى الفاكهة المتساقطة

الفاكهة المتساقطة
الفاكهة المتساقطة

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الفاكهة المتساقطة (التفاح– الكمثري– الخوخ– المشمش– البرقوق– الكاكي) مراعاتها:
وتمثلت التوصيات في الآتي:
أولًا: أهم العمليات
1- مقاومة الحشائش بالعزيق السطحي.
2- يغطي سطح التربة بقش الأرز بسمك لا يقل عن 15 سم مع دهان جذوع الأشجار وحتى بداية التفريغ بالجير والكبريت.
3- المحافظة على انتظام الرى خلال الموسم وعدم المغالاة في الري أو التعطيش والري في الصباح الباكر أو آخر اليوم.
4- فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة.
5- الاهتمام بنظافة النقاطات والفلاتر ونهايات الخطوط.
6- الاهتمام ببرنامج رش العناصر الصغري.
7- جمع الثمار المتساقطة والمصابة بالذبابة والتخلص منها بالحرق او الدفن في التربة حتى لا يحدث تجديد للإصابة في الانواع الاخر من اشجار الفاكهة. 
ثانيًا: التسميد:
في حالة الأشجار التي تروى بالغمر
بمعدل 2/1– 1 كجم نترات نشادر + 2/1– 1 كجم سلفات بوتاسيوم + 4/1 كجم سلفات ماغنسيوم/شجرة.
في حالة الأشجار التي تروى بالتنقيط
تعطي الشجرة 4/1 كجم نترات نشادر + 4/1 كجم سلفات بوتاسيوم + 50 سم3 حمض فوسفوريك + 4/1 كجم سلفات ماغنسيوم / 1 م3 ماء ري.
أشجار التفاح والكمثري المثمرة ترش بمعدل 1 لتر كالسيوم مخلبي / 600 لتر ماء وذلك بعد أسبوع من تمام العقد.
التسميد الورقي بعد تمام العقد واكتمال خروج الأوراق يتم الرش بـ 400 جم حديد مخلبي + 200 جم زنك مخلبي + 200 جم منجنيز مخلبي + 200 جم أحماض أمينية لكل 600 لتر ماء وتكرر بعد شهر 
ثالثًا: برنامج الري
السنة الأولى 16 لترا/ الشجرة 
السنة الثانية 32 لترا/ الشجرة 
السنة الثالثة 46 لترا/ الشجرة 
السنة الرابعة 50 لترا/ الشجرة 
السنة الخامسة 60 لترا/ الشجرة 
برنامج الري
يتم تقسيم الري إلى 3 دفعات في الاسبوع بمعدل 1 ساعة في الرية ( 3 ساعات ري )
30 دقيقة ري بدون تسميد و20 دقيقة ري بتسميد  و10 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة
رابعًا: برنامج المكافحة 
مقاومة الأمراض الفطرية والحشرية والحيوانية
والعنكبوت الأحمر والأكاروس المبطط -
1- مكافحة المن والتربس والجاسد والحشرات القشرية ومعرفة نوع الحشرة والتعامل معها بالمبيد الحشري المناسب ويتم مقاومتها باستخدام لمبادة 5%   1.5 سم / لترماء + 1/2سم مادة ناشرة- لمبادة بودر 12% بمعدل 25جم / 100 لتر ماء + 1/2سم مادة ناشرة.
لمبادة اكس بمعدل 250 جم / 600لتر ماء +  1/2سم مادة ناشرة.
2-البق الدقيقي برش ديسبلان  1 سم / الترماء +  1/2سم مادة ناشرة.
3- مكافحة الاكاروسات المبططة برش اباماكس  100سم /00ا لتر ماء + 50سم مادة ناشرة
4- مكافحة حفارات ساق السنط وحفار ساق الحلويات  و حفار ساق التفاح  و خنافس القلف باستخدام السيديال 3سم لكل لتر + مادة ناشرة 1/2 سم /لتر ماء او اكتيلك 150سم/100لتر ماء.
5- مكافحة أعفان الثمار برش كوسيد 250جم / 200كتر ماء.
6- مكافحة البياض الدقيق رش تلت بمعدل 250جم/200لتر ماء+ توبسين 120 جم / 200 لتر ماء وتكرار الرش في حالة وجود نفس الاصابة بعد الرشة الأولي.
7- مكافحة ذبابة الفاكهة يتم وضع كيس من الخيش بطول 15 سم وعرض 10 سم مملؤ بقش الارز ويتم غمر الكيس في مادة سامة لمدة لا تقل عن 4 ساعات ويعلق علي الاشجار او رش اكتلك بمعدل 150سم/ 100 لتر ماء.

الزراعة تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول الفاكهه

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