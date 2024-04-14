نشرة فنية لمزارعى الفاكهة المتساقطة

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الفاكهة المتساقطة (التفاح– الكمثري– الخوخ– المشمش– البرقوق– الكاكي) مراعاتها:

وتمثلت التوصيات في الآتي:

أولًا: أهم العمليات

1- مقاومة الحشائش بالعزيق السطحي.

2- يغطي سطح التربة بقش الأرز بسمك لا يقل عن 15 سم مع دهان جذوع الأشجار وحتى بداية التفريغ بالجير والكبريت.

3- المحافظة على انتظام الرى خلال الموسم وعدم المغالاة في الري أو التعطيش والري في الصباح الباكر أو آخر اليوم.

4- فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة.

5- الاهتمام بنظافة النقاطات والفلاتر ونهايات الخطوط.

6- الاهتمام ببرنامج رش العناصر الصغري.

7- جمع الثمار المتساقطة والمصابة بالذبابة والتخلص منها بالحرق او الدفن في التربة حتى لا يحدث تجديد للإصابة في الانواع الاخر من اشجار الفاكهة.

ثانيًا: التسميد:

في حالة الأشجار التي تروى بالغمر

بمعدل 2/1– 1 كجم نترات نشادر + 2/1– 1 كجم سلفات بوتاسيوم + 4/1 كجم سلفات ماغنسيوم/شجرة.

في حالة الأشجار التي تروى بالتنقيط

تعطي الشجرة 4/1 كجم نترات نشادر + 4/1 كجم سلفات بوتاسيوم + 50 سم3 حمض فوسفوريك + 4/1 كجم سلفات ماغنسيوم / 1 م3 ماء ري.

أشجار التفاح والكمثري المثمرة ترش بمعدل 1 لتر كالسيوم مخلبي / 600 لتر ماء وذلك بعد أسبوع من تمام العقد.

التسميد الورقي بعد تمام العقد واكتمال خروج الأوراق يتم الرش بـ 400 جم حديد مخلبي + 200 جم زنك مخلبي + 200 جم منجنيز مخلبي + 200 جم أحماض أمينية لكل 600 لتر ماء وتكرر بعد شهر

ثالثًا: برنامج الري

السنة الأولى 16 لترا/ الشجرة

السنة الثانية 32 لترا/ الشجرة

السنة الثالثة 46 لترا/ الشجرة

السنة الرابعة 50 لترا/ الشجرة

السنة الخامسة 60 لترا/ الشجرة

برنامج الري

يتم تقسيم الري إلى 3 دفعات في الاسبوع بمعدل 1 ساعة في الرية ( 3 ساعات ري )

30 دقيقة ري بدون تسميد و20 دقيقة ري بتسميد و10 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة

رابعًا: برنامج المكافحة

مقاومة الأمراض الفطرية والحشرية والحيوانية

والعنكبوت الأحمر والأكاروس المبطط -

1- مكافحة المن والتربس والجاسد والحشرات القشرية ومعرفة نوع الحشرة والتعامل معها بالمبيد الحشري المناسب ويتم مقاومتها باستخدام لمبادة 5% 1.5 سم / لترماء + 1/2سم مادة ناشرة- لمبادة بودر 12% بمعدل 25جم / 100 لتر ماء + 1/2سم مادة ناشرة.

لمبادة اكس بمعدل 250 جم / 600لتر ماء + 1/2سم مادة ناشرة.

2-البق الدقيقي برش ديسبلان 1 سم / الترماء + 1/2سم مادة ناشرة.

3- مكافحة الاكاروسات المبططة برش اباماكس 100سم /00ا لتر ماء + 50سم مادة ناشرة

4- مكافحة حفارات ساق السنط وحفار ساق الحلويات و حفار ساق التفاح و خنافس القلف باستخدام السيديال 3سم لكل لتر + مادة ناشرة 1/2 سم /لتر ماء او اكتيلك 150سم/100لتر ماء.

5- مكافحة أعفان الثمار برش كوسيد 250جم / 200كتر ماء.

6- مكافحة البياض الدقيق رش تلت بمعدل 250جم/200لتر ماء+ توبسين 120 جم / 200 لتر ماء وتكرار الرش في حالة وجود نفس الاصابة بعد الرشة الأولي.

7- مكافحة ذبابة الفاكهة يتم وضع كيس من الخيش بطول 15 سم وعرض 10 سم مملؤ بقش الارز ويتم غمر الكيس في مادة سامة لمدة لا تقل عن 4 ساعات ويعلق علي الاشجار او رش اكتلك بمعدل 150سم/ 100 لتر ماء.