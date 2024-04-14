الأحد 14 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

"القاهرة الإخبارية": إعادة فتح الأجواء الأردنية أمام حركة الطيران

الأجواء الأردنية
الأجواء الأردنية

أفادت مراسلة قناة “القاهرة الإخبارية” بإعادة فتح الأجواء الأردنية أمام حركة الطيران، بعد إغلاقها أمس، إثر الهجمات الإيرانية على إسرائيل.

وأعلنت هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني، أمس، عن اتخاذ قرار بإغلاق الأجواء الأردنية أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة للأجواء الأردنية، بشكل مؤقت واحترازي ابتداء من الساعة 20:00 بالتوقيت العالمي UTC أي 11:00 مساء بالتوقيت المحلي  في الأردن، لعدة ساعات. 

وأكد البيان الذي وصلت نسخة منه لـ"الدستور" أن القرار يأتي حفاظًا على سلامة وأمن الطيران المدني في الأجواء الأردنية وفي ضوء تزايد التوترات الإقليمية في المنطقة وبعد تقييم المخاطر وفقًا للمعايير الخاصة بسلامة الطيران المدني المتبعة عالميًا. 

ولفتت الهيئة إلى أنه سيجري تحديث القرار ومراجعته بشكل مستمر حسب التطورات. 

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