الأحد 14 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

"يمكن اعتبار الأمر منتهيًا".. رسالة إيرانية لواشنطن وتل أبيب بعد قصف إسرائيل

الهجمات الإيرانية
الهجمات الإيرانية على إسرائيل

قالت إيران، صباح الأحد، عقب الهجوم الذي شنته على إسرائيل، إنه "يمكن اعتبار الأمر منتهيًا"، محذرة من أنه في حال "ارتكاب النظام الإسرائيلي خطأً آخر، فإن رد طهران سيكون أكثر حدّة بكثير"، فيما قال الحرس الثوري الإيراني إن "أي تهديد صادر من أي دولة سيؤدي إلى رد متناسب ومتبادل".

وذكرت بعثة إيران الدائمة لدى الأمم المتحدة في بيان على منصة "إكس" أن الهجوم يتم تنفيذه بناءً على المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بالدفاع المشروع، وذلك ردًا على "العدوان الإسرائيلي"، الذي استهدف القنصلية الإيرانية في دمشق، مشيرة إلى أنه "يمكن اعتبار الأمر منتهيًا".

وأضافت: "مع ذلك، إذا ارتكب النظام الإسرائيلي خطأً آخر، فإن رد إيران سيكون أكثر حدة بكثير. إنه صراع بين إيران والنظام الإسرائيلي المارق، والذي يجب على الولايات المتحدة أن تظل بعيدة عنه!".

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