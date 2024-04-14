الأمين العام للأمم المتحدة: المنطقة والعالم لا يتحملان حربا أخرى

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن المنطقة والعالم لا يتحملان حربًا أخرى، وذلك في معرض تعليقه على الهجوم الإيراني الموسع.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الهجوم الإيراني مستمر وأن المقاتلات الإسرائيلية ماتزال في الأجواء، واصفا الهجوم الإيراني بـ"التصعيد الخطير".

وأكد الناطق العسكري الإسرائيلي أن إيران "أطلقت عشرات الصواريخ أرض أرض باتجاه إسرائيل".

وتابع أن هناك تهديدات قادمة لإسرائيل، وقال: "إيران شنت هجوما واسعا ومنسقا على إسرائيل".

واوضح أن أيران أطلقت أكثر من 200 صاروخ ومسيرة منها صواريخ باليستية ومجنحة ومسيرات