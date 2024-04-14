رسميا.. الوداد المغربى يفشل فى التأهل لـ دورى أبطال أفريقيا 2024-2025

فشل نادي الوداد البيضاوي المغربي في التأهل إلى بطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل 2024-2025، وذلك حيث لم يتمكن من التواجد في أحد مركزي القمة بجدول ترتيب الدوري والمؤهل للمسابقة الأفريقية.

وخسر الوداد البيضاوي على يد الجيش الملكي بهدف دون رد في الجولة 25 من بطولة الدوري المغربي.

سجل محمد رحيمات هدف المباراة الوحيد لصالح الوداد في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وأصبح أفضل مركز ممكن يحتله الوداد الموسم الجاري في الدوري المغربي، هو المركز الثالث والذي يؤهل صاحبه للكونفدرالية الإفريقية الموسم المقبل.

ويتواجد الوداد في المركز الخامس برصيد 37 نقطة من 25 مباراة على بُعد 3 نقاط من نهضة بركان الذي يحتل المركز الثالث برصيد 40 نقطة من 24 مباراة.

وسيغيب الوداد عن دوري أبطال أفريقيا لأول مرة منذ 2015.

وكان الوداد قد ودع كأس العرش المغربي مبكرا من دور الـ 32 بالخسارة من شباب السوالم الرياضي.

كما ودع دوري أبطال إفريقيا من دور المجموعات بعدما احتل المركز الثالث في مجموعته، ليخرج الفريق بموسم صفري.