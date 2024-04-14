الأحد 14 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

إيران تحذر من فتح أجواء أى دولة أمام هجمات إسرائيلية عليها

وزير الدفاع الإيراني
وزير الدفاع الإيراني محمد رضا آشتياني

ذكرت وكالة مهر الإيرانية شبه الرسمية للأنباء، أن وزير الدفاع الإيراني محمد رضا آشتياني حذر من أن طهران سترد بحزم على أي دولة "تفتح مجالها الجوي أو أراضيها لهجمات إسرائيلية على إيران".

وبعد إعلان الحرس الثوري الإيراني بدء الهجوم على إسرائيل، أعاد المرشد الإيراني علي خامنئي نشر تغريدة على حسابه بموقع إكس، كان توعد فيها بالانتقام.

ونشر المرشد الأعلى في إيران تغريدة كان قد كتب فيها سابقا: "سيتم معاقبة النظام الشرير".

وتأتي التغريدة كجزء من تحضيرات دعائية لإيران تزامنت مع بدء الهجمات التي جرى التفاوض بشأنها مع الولايات المتحدة وإسرائيل بشكل غير مباشر، بحسب وسائل إعلام غربية.

وقالت إسرائيل مساء السبت إن وابلا من الطائرات الإيرانية المسيرة أُطلقت باتجاهها وإن أنظمة الدفاع جاهزة لإسقاطها أو لإطلاق صفارات الإنذار لمطالبة السكان في أي منطقة مهددة بالاحتماء.

وقال كبير المتحدثين باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون إن الطائرات المسيرة ستستغرق عدة ساعات للوصول إلى إسرائيل.

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