السبت 13 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

كريم عبدالعزيز: الفن مغامرة وشخصية "حسن الصباح" مغرية لأى ممثل

كريم عبدالعزيز
كريم عبدالعزيز

أجاب الفنان كريم عبدالعزيز على سؤال الإعلامية لميس الحديدي الذي وجهته له قائلة: "ممكن أي فنان آخر يقول ليه أغامر بشخصية مثل حسن الصباح في مسلسل الحشاشين وأنت نجم  شباك يعني كان ممكن تكتفي بالمساحة الآمنة  فقط دون مغامرة".

وقال "عبدالعزيز" خلال حواره لبرنامج "كلمة أخيرة" المُذاع على قناة "ON": "أي فنان مش أنا، بحب أكون مغامر خصوصًا إني تربيت على يد أساتذة كبار وأجيال عظيمة في الفن".

وأضاف: "تربينا على أن الفنان عبارة عن جرأة وتغيير سواء الأستاذ عادل إمام أو محمود عبدالعزيز وأحمد زكي  كلهم أدوا كل الأدوار".

وأشار إلى أن الفن مجازفة ومغامرة، كما أن شخصية حسن الصباح لأي فنان هي قماشة مغرية لتجريب طاقات جديدة ومناطق مختلفة داخل الممثل ولا توجد شخصيات  تساعد على ذلك سوى الشخصيات الفذة.

وأوضح أن شخصية حسن الصباح مغرية وتحدي عمره بلا نقاش، متابعًا: "كنت عاوز أغامر".

كريم عبد العزيز حسن الصباح الحشاشين مسلسل الحشاشين

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