لم تحقق العدالة بين مهندسي الشُعب.. اعتراضات على لائحة تنظيم مهنة الهندسة

أبدى عدد من المهندسين، اعتراضات على مشروع لائحة تنظيم المهنة المقترح من لجنة مزاولة المهنة في النقابة والمطروح للحوار المجتمعي.

وقال المهندس علي المصري، عضو شعبة مدني بالنقابة، إن اللائحة المقترحة لم تحقق العدالة بين مهندسي الشعب المختلفة ومن ذلك أنها حرمت مهندس الميكانيكا الممارس من التصميم والدراسة بينما سمحت لمهندسي “مدني-معماري-كهرباء” الممارسين بذلك .

ولفت إلى أنه لم يُدرج باللائحة نصوص لكيفية زيادة مواردالدمغة الهندسية رغم أنها الاساس الذي يرتبط بممارسة المهنة والتي تحقق الارتقاء بالمستوى المادي للمهندس.

وأشار إلى أن اهداف اللائحة تتعارض مع اهداف قانون النقابة وعلى سبيل المثال أنه ذُكرباللائحة تعبير"تطويرالعمل الهندسي والارتقاء به" في حين ان القانون متضمن تعبيرالارتقاء بالمستوى العلمي والمهني)، بما يشير إلى وجود اختلاف اصطلاحي لغوي طبقا للمعاجم العربية بين التطويروالارتقاء.

وانتقد عدم تطرق اللائحة لكيفية الارتقاء بالمستوى العلمي واختزلت الارتقاء في التدريب فقط بينما القانون اعطي سلطة للنقابة في المساهمة في تخطيط برامج ومناهج بحيث تساير حاجات المجتمع وتخدم مصالحة كما حث القانون على تنمية نشر البحوث والدراسات في مختلف المجالات الهندسية، ولم تتطرق اللائحة الى كيفية الارتقاء بالمستوى العلمي واختزلت الارتقاء في التدريب فقط بينما القانون اعطي سلطة للنقابة في المساهمة في تخطيط برامج ومناهج بحيث تساير حاجات المجتمع وتخدم مصالحه.

مشروع لائحة مزاولة المهنة

طرحت نقابة المهندسين، مشروع لائحة مزاولة المهنة للحوار المجتمعي، بين أعضاء الجمعية العمومية، ومن المقرر عقد جلسات متخصصة للنقابات الفرعية لإبداء موقفهم منها.

وقالت النقابة إن لائحة ممارسة مهنة الهندسة هي الأحكام والضوابط الصادرة عن النقابة لتنظيم ممارسة المهنة والقواعد المنظمة المعتمدة من المجلس طبقا للقانون والنظام الداخلي والتي تحدد التخصصات الهندسية لكل شعبة ومجالات ممارسة المهندس للمهنة وتنظم العلاقات المهنية بين أعضاء النقابة والجهات المختلفة في جميع المجالات على أسس صحيحة ومحددة كما تحدد الأحكام والضوابط واجبات أعضاء النقابة ومسئولياتهم في مختلف ميادين الممارسة.

كما تنظم اللائحة أسس التدريب ومتابعة تأهيلهم. وتحدد الفئات الهندسية وأسس اجتيازها وحجم ونوعية الأعمال لكل عضو من أعضاء النقابة طبقا لفئته الهندسية ومجال ممارسته المهنة.

وحددت النقابة يوم 20 أبريل الجاري، لأولى جلسات الحوار المجتمعي حول اللائحة لنقابات القاهرة والجيزة والقليوبية وبورسعيد وغيرها.