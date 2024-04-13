بعد انتشاره في الصين.. كيف تحمي طفلك من الإصابة بـ "السعال الديكي"؟

أثار تفشي “السعال الديكي” في الصين والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وعدد من الدول الأخرى، الكثير من المخاوف خشية انتشار العدوى وتحولها إلى وباء.

ويرصد “الدستور” في السطور التالية، العلامات التحذيرية و تدابير الوقائية من الإصابة بالسعال الديكي..

أثار تفشي “السعال الديكي” قلق السلطات الصحية في مختلف البلدان، وبصرف النظر عن العديد من الوفيات المبلغ عنها في الصين، كما تم الإبلاغ عن حالات أيضًا في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والفلبين وجمهورية التشيك وهولندا.

عدوى "السعال الديكي" القاتلة أكثر شيوعًا عند الأطفال والرضع، ويمكن أن تكون مدعاة للقلق خلال الأيام المقبلة، خاصة مع الإبلاغ عن 13 حالة وفاة في الصين خلال أول شهرين في 2024، مع الإبلاغ عن 32380 حالة – ​​أي أكثر من 20 مرة أعلى من العام السابق، وفقًا للإدارة الوطنية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

ما هو السعال الديكي؟

السعال الديكي هو عدوى بكتيرية شديدة العدوى، تسببها بكتيريا البورديتيلة، وهو شائع عند الرضع والأطفال الصغار.

تنتقل العدوى بسهولة من شخص لآخر بشكل رئيسي عن طريق الرذاذ التنفسي الذي يفرزه الشخص المصاب أثناء السعال أو العطس.

وينتقل في المقام الأول عن طريق رذاذ الجهاز التنفسي، وتشمل الأعراض سيلان الأنف، والسعال الجاف الذي يبدو كلاسيكيا وكأنه صياح. والحمى، والعطس، والعيون الدامعة، والقيء وما إلى ذلك.

طرق الوقاية من السعال الديكي

يمكن الوقاية منه بالتطعيم، ويتم إعطاء الجرعات الأولية الثلاث في الساعة 6 و 10 و 10 صباحًا.

وقالت الدكتورة شريا دوبي، استشارية طب الأطفال وحديثي الولادة، مستشفى CK Birla، لـ HT Digital: "يجب أن تؤخذ التدابير العامة في الاعتبار دائمًا مثل نظافة اليدين وتغطية الفم إذا كان الطفل يعطس أو يسعل".

وتابعت: "يتميز بنوبات سعال حادة، يتبعها صوت "ديكي" مميز عندما يلهث الشخص المصاب بحثًا عن الهواء.

ويختلف السعال الديكي عن السعال الفيروسي لأنه يزداد بمرور الوقت بدلاً من أن يظهر تحسنًا.

ويسمى أيضًا بمرض سعال الـ 100 يوم يقول الدكتور جورميت سينغ تشابرا، مدير ورئيس قسم أمراض الرئة بمستشفيات مارينغو آسيا، فريد آباد: "يمكن أن يؤدي أيضًا إلى القيء بعد السعال".

أعراض السعال الديكي

تدمر البكتيريا الأهداب مما يؤدي إلى التهاب الشعب الهوائية والإفراط في إنتاج المخاط، مما يسبب الأعراض المميزة للسعال السريع ونزلات البرد والحمى المنخفضة الدرجة. كما يمكن أن تحدث بعض المضاعفات الخطيرة مثل الالتهاب الرئوي والنوبات وتلف الدماغ مع عدوى السعال الديكي". مايانك ساكسينا، مدير إضافي لطب الرئة، فورتيس نويدا.

يمكن للأشخاص المصابين بعدوى الجهاز التنفسي هذه أن تظهر عليهم أعراض مثل سيلان الأنف والعطس والسعال الجاف الخفيف والحمى. يمكن أن يؤثر المرض على الرضع والأطفال الصغار بشدة. وإذا ترك دون علاج، يمكن أن يؤدي السعال الديكي إلى إعاقة طويلة الأمد أو الوفاة. المرضى يقول الدكتور تشابرا: "يمكن أن تتطور مضاعفات صحية خطيرة مثل التهاب الرئة (الالتهاب الرئوي)، والنوبات (النوبات) وتلف الدماغ (اعتلال الدماغ) بسبب مشاكل في التنفس أو النوبات".