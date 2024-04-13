الليلة.. الأهلى يواجه الشمس فى نهائى بطولة كأس مصر للكرة الطائرة "سيدات"

يلتقي فريقا الأهلي والشمس في الثامنة مساء اليوم بصالة اتحاد الشرطة بالعباسية في المباراة النهائية لبطولة كأس مصر للكرة الطائرة للسيدات وتسبق المباراة مواجهة بين الزمالك ووادي دجلة لتحديد المركزين الثالث والرابع.

ولم يخسر الأهلي أى شوط في مشوار البطولة وتأهل للمباراة النهائية بعد فوزه في دور الـ16 على أصحاب الجياد 3- صفر وفي ربع النهائي على سبورتنج 3- صفر وفي نصف النهائي على وادي دجلة 3- صفر وكانت نتائج الأشواط 25 – 14 و25 -12 و25 – 23.

وتأهل الشمس للمباراة النهائية بعد فوزه في دور الـ 16 على دلفي 3-1 وفي ربع النهائي على الصيد 3- صفر ثم حقق مفاجأة من العيار الثقيل في الدور نصف النهائي بفوزه على الزمالك 3-2 وكانت نتائج الأشواط 25 -21 و21 -25 و25 -16 و21 -25 ثم حسم الشمس الشوط الخامس لصالحه بنتيجة 16 - 14.

من ناحية أخرى، شهدت الساعات القليلة الماضية رفع الإيقاف محلياً عن زينة العلمى لاعبة فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى الأهلى بعد التحقيق معها إثر الأزمة التى نشبت بينها وبين عماد نوار المدير الفنى لمنتخب مصر للسيدات عقب استبعادها من قائمة المنتخب في دورة الألعاب الإفريقية التي أقيمت الشهر الماضي في غانا.

وتم تحويل زينة العلمي للتحقيق من قبل الاتحاد المصري للكرة الطائرة بعد الشكوى التي تقدم بها المدير الفني للمنتخب.