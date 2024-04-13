السبت 13 أبريل 2024
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محمد الباز

سياسي

أول تحرك برلمانى حول استعدادات الحكومة لمواجهة "داء الكلب"

النائبة هالة أبوالسعد
النائبة هالة أبوالسعد

تقدمت النائبة هالة أبوالسعد، وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب، بسؤال برلماني للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجَّه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، بشأن استعدادات الحكومة لمواجهة تفشي داء الكلب بعد إعلان منظمة الصحة العالمية عن تفشي المرض في إحدى دول جنوب شرق آسيا.

بيان منظمة الصحة العالمية 

وقالت النائبة هالة أبوالسعد، في سؤالها: "سادت حالة من الذعر بين المواطنين سببها البيان الأخير لمنظمة الصحة العالمية بالإعلان عن تفشي داء الكلب في إحدى دول شرق آسيا، حيث تم الإبلاغ عن إصابة العديد من الحالات"، موضحة أنه وفقًا لمنظمة الصحة العالمية فإن داء الكلب هو مرض فيروسي ينتشر في أكثر من 150 دولة، ويتسبب في وفاة عشرات الآلاف من الأشخاص، خاصة في قارتيِّ آسيا وإفريقيا.

وأشارت وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب إلى أنه بحسب منظمة الصحة العالمية أيضًا فإن الكلاب هي المصدر الرئيسي لعدوى داء الكلب، وتتمثل الأعراض الأولية في الحمى والألم، وقد يتطور الأمر ليحدث التهابًا مميتًا في الدماغ والحبل النخاعي، ويكون من النادر جدًا علاجه.

وتابعت النائبة هالة أبوالسعد: تساؤلات عدة تثار حول إمكانية تفشي داء الكلب في مصر، ولاسيما أن الكلاب هي عامل أساسي في انتشار هذا المرض؛ الأمر الذي يفرض على الحكومة وجود خطة عن استعدادها لمواجهة تفشي داء الكلب ومنع انتشاره.

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