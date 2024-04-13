اليوم الاجتماع الفنى لبطولة إفريقيا للكرة الطائرة التى يستضيفها الأهلى

يعقد اليوم الاجتماع الفني لبطولة إفريقيا للكرة الطائرة للرجال، التي يستضيفها الأهلي خلال الفترة من 12 إلى 24 أبريل الجاري.

ويحضر الاجتماع محمد الدماطي، عضو مجلس إدارة الأهلي ورئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، ومي عاطف عضو مجلس الإدارة ونائب رئيس اللجنة العليا المنظمة، وخالد العوضي مدير البطولة، ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، وحسن عابد المدير التنفيذي للاتحاد، وفؤاد عبدالسلام رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد الإفريقي، بالإضافة لممثلي الوفود والفرق المشاركة في البطولة.

ويناقش الاجتماع الفني كل الجوانب التنظيمية وجدول المباريات، ومواعيد وأماكن تدريبات الفرق المشاركة والتواصل مع اللجان المختلفة بالبطولة.

البطولة تقام منافساتها على صالتي الأمير عبدالله الفيصل والشهداء بمقر النادي الأهلي بالجزيرة

وأكد محمد الدماطي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة إفريقيا، على جاهزية النادي لانطلاق البطولة التي تقام منافساتها على صالتي الأمير عبدالله الفيصل والشهداء بمقر النادي الأهلي بالجزيرة.

وقال إن اللجنة وضعت كل الترتيبات لخروج البطولة بصورة متميزة تعكس تاريخ الأهلي المشرف في استضافة البطولات القارية والعالمية، مشيرًا إلى أن النادى يملك خبرات كبيرة في تنظيم البطولات الكبيرة ولديه كوادر مميزة قادرة على خروج البطولة بالشكل الذي يليق باسم الأهلى، وأنه قد تم الانتهاء من كل الترتيبات الخاصة بالبطولة بداية من حفل الافتتاح والمباريات وتدريبات الفرق وإقامتها وتنقلاتها بتنسيق كامل مع الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة.

تشكيل غرفة عمليات خلال فترة إقامة البطولة تعمل على مدار 24 ساعة

وشدد رئيس اللجنة على أنه تم تشكيل غرفة عمليات خلال فترة إقامة البطولة تعمل على مدار 24 ساعة، لحل أي مشكلة تواجه الوفود المشاركة.

كان فريق الأهلي قد دخل معسكرًا مغلقًا بداية أمس استعدادًا للمشاركة في منافسات بطولة إفريقيا، وعقد الإسباني فيرناندو مونزو المدير الفني، جلسة مع أعضاء الجهاز المعاون، لوضع البرنامج البدني والخططي لتجهيز اللاعبين بالشكل المناسب، للوصول إلى أفضل معدلات الجاهزية قبل انطلاق مباريات البطولة غدًا.

ويشهد معسكر الفريق تدريبات بدنية وخططية مكثفة، في ظل دوافع الفريق الكبيرة للمنافسة على اللقب.