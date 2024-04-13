السبت 13 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

"CNN": الولايات المتحدة ستحاول اعتراض أي صواريخ يتم إطلاقها على إسرائيل

صاروخ
صاروخ

قال مسؤولان أمريكيان إن الولايات المتحدة ستحاول اعتراض أي صواريخ يتم إطلاقها على إسرائيل إذا كان ذلك ممكنا، في إشارة لمستوى التعاون المستمر بين الجيشين قبل الهجوم الإيراني المحتمل.

نقلت شبكة "CNN"هذه التصريحات، عن المسؤولين الأمريكيين، لافتة إلى أن قائد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، الجنرال إريك كوريلا، كان موجودا في إسرائيل للقاء القيادات العسكرية.

وقد التقى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي يوم الجمعة مع كوريلا لإجراء تقييم للوضع.

جدير بالذكر أن قوات البحرية الأمريكية في البحر الأحمر سبق أن اعترضت صواريخ بعيدة المدى أطلقتها حركة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيون)، باتجاه إسرائيل.

ومن الممكن أيضا أن تعترض القوات الأمريكية في العراق وسوريا الطائرات بدون طيار والصواريخ التي تستهدف شمال إسرائيل، اعتمادا على الموقع الذي يتم إطلاقها منه.

هذا ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصدر مطلع أن إسرائيل تتهيأ لهجوم مباشر من إيران على جنوب أو شمال البلاد في غضون الـ24 إلى 48 ساعة القادمة (أي الـ24 ساعة القادمة منذ لحظة كتابة هذا الخبر).

كما حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن مساء يوم الجمعة إيران من الإقدام على أي هجوم يستهدف إسرائيل، مؤكدا في الوقت نفسه أنه يتوقع أن يكون الهجوم الإيراني وشيكا.

 

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