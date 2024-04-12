البرهان: الجيش السوداني قادر على حسم التمرد والقضاء عليه بصورة نهائية

أشاد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، بالوقفة الصلبة للقوات المسلحة وقوات الشرطة وقوات جهاز المخابرات العامة والمستنفرين في وجه التمرد الغاشم الذي قادته مليشيا الدعم السريع ضد الدولة ومؤسساتها.

فشل فرض الأجندات

وقال لدى مخاطبته اليوم بمنطقة أمدرمان العسكرية، ضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة أن التمرد ومعاونيه في الداخل والخارج كانوا يريدون فرض أجندات تخصهم وتمكنهم من حكم البلاد دون وجه حق ولكن إرادة الشعب وجيشه كانت فوق الجميع حيث انخرطت كل القوات المسلحة بمساندة المقاومة الشعبية في مواجهة هذه المخططات.

وحيا القوات المرابطة في القيادة العامة والمدرعات والكدرو وحطاب والعيلفون فضلاً عن منسوبي القوات المسلحة في كافة الجبهات مؤكداً أن الجميع مصمم على القضاء على التمرد مشيدا بصبر الشعب السوداني مبينا أنه الدافع المباشر للإنتصارات التي تحققت على يد القوات المسلحة وقال أن المتحركات التي شكلتها القيادة قادرة على حسم التمرد والقضاء عليه وأضاف قائلا " جيش مسنود بالشعب لن ينهزم أبداً " وأبان أن الذين يحلمون بتفكيك الجيش، نقول لهم بأنه حلم بعيد المنال.

وقال البرهان إن الجيش استطاع استعادة جزء كبير من صناعاته الدفاعية وأسطوله الجوي ومنظومات المدفعية والطيران مبيناً أنه قريباً سيتم حسم المعركة لصالح الشعب السوداني.

وامتدح القائد العام للقوات المسلحة استجابة كل قطاعات الشعب لعمليات الاستنفار، مبيناً أن المقاومة الشعبية سيتم تنظيمها ووضعها في قوالب صحيحة بعيداً عن التسييس، مؤكداً على ضرورة جعل الاستنفار الشعبي نظيفا تحت إمرة القوات المسلحة.

داعيا إلى ضرورة الاستفادة من الالتفاف الشعبي حول القوات المسلحة واستثماره لفائدة دعم المؤسسة العسكرية باعتبارها صمام أمان السودان.

وحول عملية التفاوض قال رئيس مجلس السيادة أن القوات المسلحة ليست لها مشكلة مع التفاوض ولكن كيف تتم هذه العملية وبأي صورة وأضاف " طالما الحرب مستمرة لن نتفاوض وطالما أن هناك احتلال لمنازل المواطنين ومدن الجنينة ونيالا وزالنجي والخرطوم والضعين والجزيرة فلن نتفاوض " وزاد قائلا " اذا رغب المتمردون في التفاوض، عليهم اولا إخراج قواتهم خارج هذه المدن وتجميعها في مناطق محددة.

وقال البرهان نحن ملتزمون بمنبر جدة ولكن على الطرف الآخر تنفيذ الالتزامات التي عليه وفق ما تم التوقيع عليه في جدة. وأكد القائد العام للقوات المسلحة ثقته في الجيش وقدرته على سحق التمرد وإستئصاله تماما .

مشيداً بكل المشاركين في معركة الكرامة ضد مليشيا الدعم السريع الإرهابية وإمتدح البرهان جهود والي ولاية الخرطوم ووزير الصحة الاتحادي في تقديم العون والخدمات للمتأثرين بإفرازات الحرب.