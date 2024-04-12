إنقاذ 27 مصطافًا من الغرق بشواطئ دمياط فى ثالث أيام عيد الفطر

استقبلت شواطئ رأس البر في دمياط اليوم الجمعة ثالث أيام عيد الفطر، المصطافين والرواد وسط استعدادات الوحدة برئاسة المحاسب وليد الشهاوي وإشراف نواب المدينة؛ لاستقبال المواطنين على مدار أيام إجازة العيد.



ونجح فريق عمل الوحدة في تجهيز الشاطئ وتوفير خدمات تركيب خيام لتجميع الأطفال التائهين ونقاط الإسعاف وتجهيز منطقة معدات الإنقاذ والأبراج إلى جانب رفع كفاءة وصيانة البوابات ومداخل الشاطئ والأبراج وتسوية الرمال.

وسلم فريق العمل اليوم الجمعة، 43 طفلًا تائهًا إلى ذويهم، وتم إنقاذ 27 حالة من الغرق وغادروا جميعًا الشاطئ.

يأتي ذلك في إطار خطة الوحدة لرفع كفاءة جميع المناطق بالمدينة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين ورواد رأس البر واستعدادات المدينة لاستقبال إجازة عيد الفطر المبارك.



وشهدت محافظة دمياط اليوم الجمعة إقبالًا كبيرًا من الزائرين على مدينة رأس البر خلال ثالث أيام عيد الفطر فى ظل تشديدات من الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى خلال عيد الفطر المبارك، حيث كثفت الوحدة المحلية بمدينة رأس البر جهودها لتوفير كافة الخدمات لزائري المدينة خلال العيد.