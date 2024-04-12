الجمعة 12 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

أحمد ميدان لـ"الدستور": "المتحدة منحتني المشاركة في أهم عمل درامي وهو الحشاشين"

أحمد ميدان
أحمد ميدان

أعرب الطفل أحمد ميدان، عن سعادته الكبيرة لوجوده ضمن أبطال أهم عمل درامي وتاريخي في مصر والوطن العربي، وذلك من خلال مشاركته بدور الهادي بن حسن الصباح ضمن أبطال مسلسل "الحشاشين" الذي عرض ضمن دراما رمضان 2024، بوجود كِبار الفنانين ونخبة من ألمع النجوم.
وقال ميدان في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "أحب أوجه الشكر إلى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإعطاءها هذه الفرصة لي بوجودي ضمن أبطال أهم المسلسلات عبر شاشات التلفزيون، من خلال عمل فني يلتفت له جميع الأنظار من جميع أنحاء العالم".
وأضاف: "المسلسل من أهم الأعمال الدرامية التي أنتجت من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على الساحة الفنية، وفكرة وجودي فيه حققت حلمي بوجودي وسط كِبار النجوم، وفكرة وجودي بمساحة كبيرة في المسلسل حاجة عظيمة وتقدير كبير لم يكن موجود قبل عهد الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية".
وأوضح: "وجود الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على الساحة كشركة إنتاجية مهم جدًا بسبب اهتمامها بالأطفال من كل الجهات وليس التمثيل فقط، فهي مهتمة أيضًا بوجود أنيمشن وبرامج تعليمية وتوعوية للأطفال وهذا مهم جدًا وتستحق الشكر عليه"، مختتمًا: " المتحدة منحتني المشاركة في أهم عمل درامي وهو الحشاشين".

أبطال مسلسل الحشاشين 

تجدر الإشارة إلى أن "الحشاشين" تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة كل من كريم عبدالعزيز، فتحى عبدالوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نورالدين، أحمد عيد، إسلام جمال، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، إضافة إلى عدد من الفنانين الكِبار.

قصة مسلسل الحشاشين

ينتمي الحشاشين  إلى الدراما التاريخية إذ إنه من أضخم وأكبر المسلسلات إنتاجًا، وذلك ما ظهر في البرومو الخاص به الذي يعكس ضخامة الديكور والملابس، والخدع البصرية وفنون الجرافيك المستخدمة فيه واستايل الفنانات المشاركات في ذلك العمل الفني الضخم خلال رمضان.

وتدور قصة المسلسل حول مؤسس طائفة الحشاشين "حسن ابن الصباح"، والذي يجسد شخصيته النجم كريم عبدالعزيز، و"الصباح" هو مؤسس أخطر جماعة قتالية في التاريخ، والتي وصفت بأنها قد أرعبت العالم، وارتكبت جرائم اغتيالات عديدة.

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