انشغل كثير من الموظفين بالبحث خلال الساعات القليلة الماضية، عن موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024، بالتزامن مع إجازة عيد الفطر المبارك والتي تنتهي يوم الأحد 14 أبريل الجاري.



موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024



يرصد الدستور في هذا التقرير التفاصيل والمعلومات الكاملة عن موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024.





مواعيد صرف مرتبات أبريل 2024





حددت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024، خلال 5 أيام بدءًا من يوم الأحد الموافق 21 أبريل ويستمر حتى يوم الخميس 25 أبريل 2024 (21 و22 و23 و24 و25) علي أن يتم صرف المتأخرات خلال أيام 4، 7، 8 من الشهر نفسه.



وأهابت وزارة المالية بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية ومراعاة للإجراءات الاحترازية.



مواعيد عمل البنوك الرسمية بعد عيد الفطر

تبدأ مواعيد العمل الرسمية بجميع البنوك في مصر بعد عيد الفطر اعتبار من يوم الاثنين 15 ابريل من الساعة 8.30 صباحًا حتى 3 عصرًا يوميًا عدا الجمعة والسبت من كل أسبوع، في حين يعمل الموظفين من الساعة 8 صباحًا إلى 4 عصرًا.



وطبقت الدولة زيادة المرتبات للعاملين في الجهاز الإداري خلال شهر مارس الماضي بأثر رجعي عن شهر فبراير، وهي الزيادة السادسة في مرتبات الموظفين خلال عهد الرئيس السيسي.



ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الحكومة بإطلاق أكبر حزمة اجتماعية للمصريين شملت زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه وإقرار مجموعة من الحوافز والزيادات للموظفين وأصحاب المعاشات وبرنامج تكافل كرامة لتصل تكلفة الزيادات نحو 180 مليار جنيه.



ومع تطبيق الدولة زيادة المرتبات لعام 2024، حدد المجلس القومي للأجور قيمة زيادة المرتبات للعاملين في القطاع العام لتكون 6000 جنيه، دون أي استثناءات، مع صرف علاوة دورية سنوية بنسبة لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، وبحد أدنى 300 جنيه (مع زيادة 200).