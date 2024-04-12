"الطاقة الدولية": تراجع نمو الطلب على النفط إلى 1.2 مليون برميل يوميًا

خفضت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الجمعة، توقعاتها لزيادة الطلب على النفط لعام 2024، مرجعة ذلك إلى الاستهلاك الذي جاء أقل من المتوقع في دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وانخفاض في نشاط المصانع.

تراجع نمو الطلب على النفط فى 2024

وقامت وكالة الطاقة الدولية، بتخفيض توقعاتها للنمو في استهلاك النفط لهذا العام بمقدار 130 ألف برميل يوميًا، ليصل إلى 1.2 مليون برميل يوميًا، كما أشارت الوكالة إلى أن الزيادة المؤقتة في الطلب الناجمة عن رفع الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، لقيود كوفيد-19 قد تلاشت.

وذكرت الوكالة، في تقريرها الشهري حول النفط أن بيانات التسليم في العديد من الدول كانت ضعيفة، وأرجعت ذلك إلى الطقس الدافئ غير المعتاد في نهاية الشتاء، الذي أسهم في تقليل استهلاك وقود التدفئة في دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بنسبة أكبر من المعتاد.

وأضافت الوكالة أن الركود المستمر منذ فترة طويلة في المصانع بالاقتصادات المتقدمة استمر في التأثير على تقليل الطلب على الوقود الصناعي.

وأشارت الوكالة إلى أنه من المتوقع أن ينخفض نمو الطلب على النفط في عام 2025 إلى 1.1 مليون برميل يوميًا، نظرًا لاستقرار النمو المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي العالمي والتسارع المتوقع في توسع قطاع السيارات الكهربائية.

كما ذكرت وكالة الطاقة الدولية أن الدور الذي تلعبه الصين في الزيادة العالمية في الطلب على النفط من المتوقع أن يتراجع من 79% في عام 2023 إلى 45% في عام 2024، ومن ثم إلى 27% في العام التالي.

وفى سياق منفصل، أفاد مسئول أمريكي بأن الولايات المتحدة تتوقع هجومًا من إيران على إسرائيل، ولكنه لن يكون بالحجم الذي قد يؤدي إلى دخول واشنطن في حرب.