الزمالك والأهلى يواجهان الشمس ودجلة فى نصف نهائى كأس مصر لطائرة السيدات

تقام اليوم مباراتا الدور نصف النهائي في بطولة كأس مصر للسيدات للكرة الطائرة، حيث يلتقي الزمالك مع الشمس في السادسة مساء والأهلي مع وادي دجلة في الثامنة مساء بصالة اتحاد الشرطة بالعباسية.

ويتأهل الفريقان للمباراة النهائية التي ستقام في الثامنة مساء الغد بينما يلعب الخاسران على المركزين الثالث والرابع.

كان الأهلي قد توج بطلًا لدوري الكرة الطائرة للسيدات بعد فوزه على الزمالك بمباراتين مقابل مباراة واحدة في الدور النهائي ويسعى الأهلي لتحقيق الثنائية المحلية والجمع بين الدوري والكأس بينما يسعى الزمالك لتعويض ضياع الدوري والاحتفاظ بلقب بطولة كأس مصر التي فاز به الموسم الماضي.

وشهد المران الأخير لفريق الأهلي جلسة لإبراهيم فخر الدين المدير الفني مع اللاعبات قام خلالها بشرح بعض الجمل الخططية والتكتيكية المقرر تنفيذها خلال مباراة وادي دجلة، واطمأن المدير الفني على جاهزية اللاعبات خلال المران الأخير.

وأكد المدير الفني للأهلي أنه سيواصل العمل بشكل قوي خلال الفترة المقبلة من أجل الاستمرار في حصد الألقاب‎.‎

وفي الزمالك عاد أحمد فتحي المدير الفني لفريق طائرة سبورتنج من جديد لقيادة فريق السيدات للكرة الطائرة بنادي الزمالك استعدادًا لخوض منافسات نهائيات كأس مصر.

وحرص أحمد فتحي، الذي قاد فريق سيدات الكرة الطائرة بالزمالك للتتويج بلقب كأس مصر وبطولة إفريقيا للأندية خلال الموسم الماضي، على عقد جلسات مع اللاعبين لتحفيزهن وطالبهن بتعويض خسارة الدوري والفوز ببطولة كأس مصر.