الجمعة 12 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

أنشيلوتى يتحدث عن موقف ميليتاو من مواجهة مايوركا وتراجع مستوى بيلينجهام

كارلو أنشيلوتي
كارلو أنشيلوتي

كشف كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن موقف لاعبه البرازيلي رودريجو، ومواطنه إيدير ميليتاو من المشاركة في مباراة ريال مايوركا بالدوري الإسباني.

ويحل ريال مدريد ضيفًا على نظيره ريال مايوركا غدًا في السادسة والنصف مساءً ضمن لقاءات الجولة الـ31 لبطولة الدوري الإسباني، الليجا.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة ريال مايوركا: "رودريجو تعرض لكدمة بالأمس ولكنه سيكون متواجدًا في مباراة الغد، الفريق بأكمله سيكون متاحًا للمباراة".

وغاب رودريجو عن المشاركة في مران ريال مدريد اليوم استعدادًا لمباراة ريال مايوركا بداعي الإصابة.

وأضاف: "الأولوية حاليًا لمباراة ريال مايوركا وليس مباراة مانشستر سيتي، لدينا أمور كثيرة على المحك ولكننا مثل جميع الفرق، نحن نحافظ على ثقتنا بأنفسنا وبلاعبينا".

وأردف: "مباراة ريال مايوركا صعبة وتنافسية ضد فريق يلعب بشكل جماعي غير عادي، المباراة ستكون مكثفة وسنحاول أن نتعامل مع ما يفعله الفريق المنافس بشكل جيد للغاية".

وعن فرص مشاركة ميليتاو أمام مايوركا ومانشستر سيتي: "أكرر ما قُلته الفريق بأكمله متاح وسأختار أفضل تشكيل لمباراة الغد، ميليتاو أيضًا بات جاهزًا للمشاركة".

وأكمل: "لقد تراجع معدل تسجيل بيلينجهام للأهداف وكان هذا مفاجئًا ولكنه يقوم بعمله وهو أكثر من مجرد لاعب خط وسط بالنسبة لنا، ولكن فيما يتعلق بأدائه في الملعب فهو يقدم أداءً جيدًا جدًا ولا يفتقر سوى لتسجيل الأهداف وستعود عاجلًا أم آجلًا".

وبسؤاله عن استمرار رودريجو على الجناح الأيسر، أجاب: "نعم من الممكن أن يبقى هناك، فينسيوس لاعب متواضع جدًا وأدرك أن هذا النظام وتواجده في العمق سيكون مفيدًا أكثر للفريق، تحدثت مع كلا اللاعبين واتفقا".

وعن مشاركة ناتشو، أجاب: "ناتشو لعب العديد من المباريات وهو ناتشو الذي نعرفه ويمكن الاعتماد عليه ولكن عندما تلعب كثيرًا تقع في الكثير من الأخطاء، هو لاعب يتمتع بشخصية وثقة كبيرة، لقد كان مفيدًا وسيظل كذلك لنا".

ووجه أحد الصحفيين سؤالًا لأنشيلوتي عن المستوى المنخفض لعدد من النجوم الكبار مثل مبابي وبيلينجهام وهالاند، أجاب: "اهدأ اهدأ، ربما لم يقدموا أفضل أداء لهم في الذهاب ولكن هناك مباريات قادمة، يجب أن تكون حذرًا مع الثلاثة الذين ذكرت أسماءهم".

وعما إذا كان سيستمر في الاعتماد على تشواميني في مركز قلب الدفاع، قال: "إنه عنصر آخر لدينا ولكن علينا الأخذ في الاعتبار لدينا أنه لاعب محور وسط ملعب عظيم".

كارلو أنشيلوتي ريال مدريد ميليتاو رودريجو الدوري الاسباني

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