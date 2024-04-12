الجمعة 12 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"الزراعة" فى أسبوع.. رفع درجة الاستعداد خلال العيد وفحص 451 ألف طن بطاطس

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي،  الحصاد الأسبوعي" في نسخته 190 حول أهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 5 وحتى 11 أبريل الجاري، بالتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة،
وخلال هذا الأسبوع، استقبل السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور إبراهيم الدخيرى، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية التابعة لجامعة الدول العربية، حيث تناول اللقاء آفاق وآليات التعاون بين الوزارة والمنظمة في مجال تدعيم الأمن الغذائي العربي، كما عقد اجتماعا لبحث كيفية الاستفادة من البحوث التطبيقية في مكافحة الآفات الزراعية مع الدكتور محمود هاشم، أستاذ  كيمياء الليزر المتفرغ بجامعة القاهرة ورئيس مجلس أمناء الجامعة الأوروبية في مصر.

رفع درجة الاستعداد القصوى من كل جهات الوزارة التنفيذية والرقابية وتشغيل الطوارئ خلال العيد


فيما وجه وزير الزراعة برفع درجة الاستعداد القصوى من كل جهات الوزارة التنفيذية والرقابية وتشغيل الطوارئ ومتابعة ورصد أى تعديات على الأراضى الزراعية من قبل مديري مديريات الزراعة فى المحافظات، كما وجه أيضا التهنئة لجموع المزارعين والمربين والعاملين بالقطاع الزراعي في مصر، وقيادات الوزارة والعاملين بها وبقطاعاتها وهيئاتها المختلفة بحلول عيد الفطر المبارك.

بينما أعلنت الدكتورة نجلاء بلابل، مدير مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس، عن تجديد اعتماد معامل المشروع للأيزو 17025: 2017، من المجلس الوطنى للاعتماد "إيجاك " للعام الرابع على التوالي، كما كشفت أيضا عن  ان اجمالي ما تم فحصه من بطاطس المائدة المعدة للتصدير لمختلف الدول بلغت كميتها خلال الفترة من منتصف فبراير وحتى نهاية مارس حوالي 451 ألفا و657 طنا.

وأصدر معهد وقاية النباتات تقريرا تضمن أنشطته وجهوده المبذولة لتطوير ودعم القطاع الزراعي خلال شهر مارس الماضي، كما أصدر أيضا معهد أمراض النباتات تقريرا تضمن أنشطته وجهوده المبذولة لتطوير ودعم القطاع الزراعي خلال شهر مارس الماضي، كذلك أصدر أيضا المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية (كيوكاب) تقريرا حول إنجازاته وأنشطته خلال الربع الأول للعام الحالي 2024.

متابعة منع التعديات على الأراضي الزراعية من خلال غرفة العمليات المركزية

وأصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي العدد السادس عشر من مجلتها الشهرية «MALR»، عدد شهر أبريل 2024، التي يشرف عليها ويعدها مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الإعلامي للوزارة، كما أعلنت الوزارة عن تواجد العاملين والمهندسين بالإدارة المركزية لحماية الأراضي بغرفة العمليات المركزية لمتابعة منع التعديات على الأراضي الزراعية.

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IMG-20240412-WA0045
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انفوجراف حصر مساحات البطاطس ودعم الامن الغذائى حصاد الزراعة

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