الجمعة 12 أبريل 2024
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مصر

علاج الإدمان: إطلاق أنشطة الصندوق داخل الحدائق العامة طوال أيام العيد

جريدة الدستور

يستمر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، فى تنفيذ الأنشطة التوعوية بالحدائق العامة بالمحافظات المختلفة لرفع وعى الأطفال من زوار الحدائق بأضرار التدخين وتعاطى وإدمان المواد المخدرة باستخدام آليات وأنشطة تفاعلية متعددة تتضمن الرسم وتلوين الكراسات واستخدام الأساليب الإبداعية التي تتماشى مع المراحل العمرية للأطفال، كذلك عروض فنية ورياضية وثقافية تستهدف رفع الابتكار والتفكير لدى الأطفال وتنمية مهارات التواصل والعمل الجماعي لديهم وربط هذه المهارات بمواجهة مشكلة الإدمان، ويستمر تنفيذ الأنشطة التوعوية بالحديقة طوال أيام عيد الفطر المبارك للعام الثالث على التوالى.

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وتتضمن الأنشطة التوعوية ورش حكى للأطفال من زوار الحدائق وخلال تواجدهم مع أسرهم، حيث يتم تدريبهم على كيفية مواجهة المشكلات وطريقة اتخاذ القرارات الصحيحة، كذلك اكتشاف المواهب الفنية لدى الأطفال واستثمارها في البعد عن التدخين وإبراز أضرار الإدمان، وأيضًا تنفيذ أنشطة رياضية وألعاب تفكير مختلفة تتناسب مع كل مرحلة عمرية، تستهدف أيضًا إبراز الآثار السلبية لتعاطى المواد المخدرة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة لدى الشباب عن التعاطي من كون المخدرات تعمل على تنشيط الذاكرة وتساعد على نسيان الهموم وغيرها من المعتقدات الخاطئة عن المخدرات.

كما تتضمن المبادرة تنفيذ أنشطة مختلفة بأساليب إبداعية تتماشى مع المراحل العمرية المختلفة وتوزيع البلالين وهدايا للأطفال مرتبطة بأضرار التدخين والإدمان منها لعبة "السلم والدخان" التي تبرز أن من يدخن ويحاول الوصول إلى درجة متقدمة من خلال السلم لا يستطيع الوصول، ويرجع للوراء بسبب أن التدخين والمخدرات يؤثران على صحته، في حين أن الشخص الذى لا يدخن يستطيع أن يحصل على درجات متقدمة  ويحقق أهدافه، كما يستطيع أن يفكر بشكل سليم ويتخذ القرار الصحيح، بعكس من  يدخن.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى وجهت وزيرة التضامن بتكثيف البرامج التوعوية لرفع وعى الأطفال بأضرار التدخين وتنفيذ أنشطة ثقافية ورياضية تتماشى مع المراحل العمرية للأطفال وبشكل جذاب بالتعاون مع الجهات المعنية، كذلك تنفيذ برامج توعوية للشباب والفئات المختلفة لحمايتهم من الوقوع في براثن الإدمان.

كما تستهدف المبادرة أيضًا إلقاء الضوء على الخدمات التي يقدمها الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وكذلك دور الأسر في الاكتشاف المبكر للتعاطي  وكيفية تواصل الأسرة مع الخط الساخن "16023" لعلاج الإدمان مجانًا وفي سرية تامة.

من جانبه أوضح الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، استمرار تنفيذ البرامج التوعوية للمراحل العمرية المختلفة خلال أيام عيد الفطر المبارك وأن تنفيذ الأنشطة التوعوية بالحدائق العامة يأتي ضمن مجموعة المبادرات التي يطلقها الصندوق بشكل مستمر لتنفيذ العديد من المبادرات  للوقاية  من الإدمان وسبق وتم إطلاق العديد من البرامج التوعوية   مثل مهرجان "الاسرة والطفل" فى المناطق المطورة "بديلة العشوائيات" مثل الأسمرات والمحروسة وبشاير الخير وحدائق أكتوبر، وكذلك في القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" أيضًا تنفيذ أكبر برنامج وقائى لحماية طلاب المدارس من تعاطى وإدمان المواد المخدرة طوال فترة الدراسة وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

المناطق المطورة وزير التضامن الاجتماعي بديلة العشوائيات علاج الإدمان والتعاطي تنمية مهارات التواصل أنشطة تفاعلية متعددة المراحل العمرية

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