إنفانتينو: فينيسيوس يعانى من العنصرية وعلينا الاتحاد ضد العنف فى العالم

دعا السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إلى مكافحة العنصرية في ملاعب كرة القدم.

وقال إنفانتينو في اجتماع لاتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم “كونميبول”، أمس الخميس، إن هناك مشاكل في الرياضة، تعقيبا على الإساءات التي تعرض لها الدولي البرازيلي، فينيسيوس جونيور، نجم فريق ريال مدريد.

وأضاف رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ، خلال فعالية في أسونسيون عاصمة باراجواي، حضرها رئيس أوروجواي ونظيره الباراجوياني اللذين ستستضيف بلادهما المباريات الافتتاحية لكأس العالم 2030 إلى جانب الأرجنتين: "علينا أن نتحد لمحاربة العنصرية".

وتابع في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفرنسية: "فينيسيوس وآخرون يعانون.. لا يوجد سبب لهذه الهجمات، علينا أن نتحد ضد العنف في العالم".

وتواجه منتخبا إسبانيا والبرازيل في مباراة ودية، بالعاصمة الإسبانية مدريد الشهر الماضي، تم تنظيمها لرفع مستوى الوعي بالعنصرية، في أعقاب حالات الإساءة العديدة التي استهدفت فينيسيوس خلال المواسم الأخيرة.

وقبل تلك المباراة، قال فينيسيوس إن رغبته في لعب كرة القدم تضاءلت، مع تزايد حوادث الإساءة العنصرية ضده في إسبانيا، وكشف عن نيته اعتزال كرة القدم بسبب تلك الإساءات.

كما عانى لاعبون آخرون، من ذوي البشرة السمراء، من سوء المعاملة في أوروبا والبرازيل وأماكن أخرى، على مدار الأشهر الماضية.

ريال مدريد يتعادل مع مانشستر سيتي في دوري الأبطال

وشارك فينيسيوس في تعادل ريال مدريد مع ضيفه مانشستر سيتي، بثلاثة أهداف لكل منهما في ذهاب الدور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء الماضي على ملعب “سانتياجو برنابيو” في العاصمة الإسبانية “مدريد”.

وصنع جونيور الهدفين الثاني والثالث لريال مدريد، لزميليه رودريجو وفالفيردي في شباك مانشستر سيتي.

وتقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم الأربعاء 17 أبريل الجاري، على ملعب “الاتحاد”.