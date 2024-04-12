الجمعة 12 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

عصام عمر يتحدث عن مشاركته بطولة "مسار إجبارى" مع أحمد داش (فيديو)

عصام عمر وأحمد داش
عصام عمر وأحمد داش

أكد الفنان عصام عمر، أنه يفضل أن تكون الأدوار التي يقدمها على الشاشة متنوعة ومختلفة عن بعضها، قائلا: "بحب لما يجي لي شغل أختار حاجات بعيدة عن اللي عملتها قبل كده، ومش عايز الجمهور يحطني في مكان معين، وينتظرني في الكوميدي فقط".

وأضاف عمر، خلال لقائه مع برنامج "معكم"، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي عبر فضائية "ON"، أنه شعر بسعادة كبيرة من ردود الفعل على دوره في مسلسل "بطن الحوت" بعد الكوميديا في مسلسل "بالطو"، معبرا: "كنت حابب مقدمش حاجة فيها كوميديا وكنت عايز أحافظ على الشخصية في مسلسل 'مسار إجباري'".

وتابع: "كان لازم يكون شخصيتي مش كوميدية في مسلسل 'مسار إجباري'، ويكون في اختلاف بيني وبين أخي في المسلسل، أحمد داش هو بيهزر ومختلف ومكنش ينفع أسيب الكوميديا تسحبني، والمفروض أنا عكس شخصية حسين، ولازم نبان مختلفين، والمسلسل كان مبني على كده، أخوين مختلفين ويجمعهم مسار واحد".

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