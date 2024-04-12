الجمعة 12 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

عاجل.. روسيا تحبط هجومًا إرهابيًا على معبد يهودى فى موسكو

روسيا
روسيا

نجح جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (FSB) في إحباط هجوم إرهابي مخطط له استهدف معبد يهودي في موسكو.

 وبحسب مركز العلاقات العامة التابع لجهاز الأمن الفيدرالي، فإن المهاجم، وهو من إحدى دول آسيا الوسطى، كان ينوي تنفيذ الهجوم خلال فترة تجمع كبير في المؤسسة الدينية اليهودية.

وأكدت صحيفة جيروزاليم بوست هذا التقرير مع الجالية اليهودية في موسكو. وكان الشخص المعني، وهو من مواليد عام 2002 وسبق أن سُجن في بلده الأصلي لارتكابه جريمة غير متعلقة بالإرهاب، قد أقام علاقات مع أفراد أدينوا بتورطهم في أنشطة إرهابية. 

وبتأثر بهذه الجمعيات، تبنى أيديولوجية منظمة إرهابية دولية، لم يُذكر اسمها ولكن من المعروف أنها محظورة داخل الاتحاد الروسي.

وبعد إطلاق سراحه من السجن في نوفمبر 2023، سافر المتهم إلى روسيا وبدأ الاستعدادات للهجوم.

 وشملت أنشطته في موسكو الاستطلاع بالقرب من الكنيس المستهدف والحصول على المواد اللازمة لصنع عبوة ناسفة، وتم اكتشاف هذا الجهاز لاحقًا بحوزته أثناء عملية بحث أجراها جهاز الأمن الفيدرالي في 10 أبريل، وتم خلالها مواجهة المشتبه به وتحييده في النهاية بعد أن أبدى مقاومة مسلحة.

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