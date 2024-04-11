بعد 3 مشاركات.. ناصر ماهر يسجل أول أهدافه بقميص الزمالك

نجح ناصر ماهر لاعب وسط فريق الكرة بنادى الزمالك، في وضع بصمته على على أهداف نادى الزمالك خلال الموسم الحالى، بعدما سجيل أول أهدافه مع القلعة البيضاء.

وسجل ناصر ماهر أول أهدافه مع الزمالك في شباك الاتحاد السكندري، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس على ملعب استاد القاهرة، في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء هدف ناصر ماهر بتمريره رائعة من أحمد فتوح الظهير الأيسر، ليتسلمها لاعب الوسط بين مدافعي الاتحاد السكندري، ويسددها بقوة في شباك المهدي سليمان.

وشارك ماهر مع الزمالك في 3 مباريات من قبل، ونجح في تسجيل هدفه الأول فى الظهور الرابع مع الزمالك .

وحقق الزمالك فوزًا مهمًا على الاتحاد السكندرى بثلاثة أهداف نظيفة فى محالة تحسين الوضع بجدول الدورى الممتاز، بعدما وصل الزمالك للمركز الخامس عشر فى جدول الترتيب قبل هذه المباراة، وإن كانت له مباريات مؤجلة.

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الشوط الأول من مباراته أمام الاتحاد السكندري متقدمًا بهدفين دون رد في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة بدوري نايل.

افتتح أحمد سيد زيزو التسجيل لصالح الزمالك في الدقيقة 14، وأضاف ناصر ماهر الهدف الثاني لصالح الفريق الأبيض في الدقيقة 34.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلى يوم 15 أبريل الجارى فى مباراة القمة المؤجلة من الجولة السابعة عشر من مسابقة الدورى الممتاز.

ويسعى ناصر ماهر لمواصلة التألق مع الزمالك على امل ان يتمكن من مساعدة فريقه الجديد خلال مباراة القمه المقبلة التى يسعى خلالها ناصر ماهر للظهور بمستوى افضل أمام فريقه القديم، خاصة فى ظل تألق اللاعب منذ انتقاله للزمالك خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية.