مستفيدون من المبادرات: "التحالف الوطني" نجح في الوصول للمستحقين بسوهاج

واصل التحالف الوطني للعمل الأهلي جهوده لتوصيل الدعم للمواطنين الأكثر احتياجًا بقرى محافظة سوهاج، حيث نجح بالتعاون مع الجمعيات الأهلية في توزيع 25 ألف كيلو لحوم و10 آلاف كرتونة مواد غذائية بأغلب أرجاء ومراكز وقرى المحافظة، في اول ايام عيد الفطر المبارك وطوال شهر رمضان المبارك.

وقال محمد محروس أحد المستفيدين من مبادرة التحالف الوطني بسوهاج، إن جهود ومبادرات التحالف نجحت في الوصول إلى المستحقين من محدودي الدخل، مشيرا إلى أن مبادرة توزيع اللحوم في عيد الفطر تستحق الاحترام والتقدير والإشادة.

من جانبه، أكد “جمال” مستفيد آخر من المبادرات، أن التحالف الوطني نجح على دار شهر رمضان في القيام بدور تاريخي غير مسبوق لدعم المواطنين من خلال مبادراته لتوفير اللحوم وملابس للعيد، فضلا عن إفطار آلاف الصائمين خلال شهر رمضان وتقديم كراتين المواد الغذائية ووصلات المياه في القري الأكثر إحتياجا.

واختتم موجهًا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، على دعمه المستمر لمحدودي الدخل والأسر الأولي بالرعاية بأنحاء الجمهورية.

من جانبه، أكد رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسوهاج، أن توزيع اللحوم والكراتين، جاء تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا، ولرفع العبء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم، مُشيدًا بالجهود المتميزة لمؤسسات وجمعيات المجتمع المدني التي تُسهم دائمًا في إضفاء الفرحة والبهجة على وجوه البسطاء والأسر الأكثر احتياجًا، من خلال ما يتم تقديمه من أوجه الدعم والمُساندة للفئات المستهدفة.



وقال اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان، إنه تم التوزيع على مستوى نطاق جميع مراكز محافظة سوهاج بالمجان على مدار شهر رمضان المُبارك، لافتًا إلى أنه استفاد من توزيع الكراتين أغلب قرى المحافظة بعزبهم المختلفة.

وأوضح أن الكراتين تم توزيعها على الأهالي، والأسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودي الدخل وذوي الهمم، من أبناء محافظة سوهاج، وذلك لتخفيف الأعباء المادية على هذه الأسر وإدخال الفرحة إلى قلوبهم، خاصةً في أيام وليالي الشهر الكريم.