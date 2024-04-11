مُشيدًا بـ دراما المتحدة.. حسين عبد البصير: "الحشاشين" مسلسل عابر للزمان والمكان.. و"جودر" ينافس ديزني

أشاد الدكتور حسين عبد البصير، المؤرخ وعالم المصريات، بالأعمال المستوحاة من التاريخ، التي قدمتها الشركة المتحدة، وهي مسلسل "الحشاشين" و"جودر- ألف ليلة وليلة"، مؤكدًا أنها أعمال عالمية اكتملت بها عناصر العمل الدرامي المتكامل من ناحية التأليف والتمثيل والإخراج والمؤثرات الصوتية والبصرية والإنتاج الضخم.

الدراما المصرية

وقال الدكتور حسين عبد البصير، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن دراما رمضان 2024، غير مسبوقة، متمنيًا الاستمرار في هذا الاتجاه، الذي يمثل قوة مصر الناعمة، نستطيع السيطرة على المنطقة، خاصة أنه هناك تنافس شديد بين الدول العربية على الأعمال التاريخية، من إيران وتركيا.

مسلسل الحشاشين

“الحشاشين” مسلسل عابر للزمان والمكان ويعرض الأفكار الإرهابية من جذورها

وعن مسلسل الحشاشين، من بطولة النجم كريم عبد العزيز، قال الدكتور حسين عبد البصير: "الحشاشين" مسلسل عابر للزمان والمكان، فقد استهدف في المقام الأول، توعية الأجيال من قدرة التنظيمات الإرهابية على غسل الأدمغة وتحويلهم تحت ستار الدين إلى قتلة، من خلال عرض هذه الأفكار الإرهابية من جذورها وإدانتها.

وأشاد “عبد البصير” بأداء نجوم العمل والمخرج بيتر ميمي، موضحًا: "لم يُظهر المسلسل هيئة "حسن الصباح" بذلك الشرير، الذي يخيف الناس وإنما أظهره بهيئة رجل وسيم معسول الكلام، قادر على جذب الكثيرين إليه، وهي ذاتها الطريقة التي اتبعها حسن البنا لاحقًا، ونجح في التلاعب بأذهان الكثيرين.

ونوه الدكتور حسين عبد البصير، إلى أهمية الأعمال الدرامية للشركة المتحدة، وتأثيرها في الوعي المصري، حيث تقدم القيم المصرية، بعيدًا عن الأعمال الغربية التي تشجع على المثلية وأفكار الإلحاد وغيرها، وهذا يتنافى مع الثقافة العربية الإسلامية، ولهذا علينا أن نبحث عن الخصوصية الثقافية لدينا.

ونال خبر تحويل "الحشاشين" إلى فيلم إعجاب الدكتور حسين عبد البصير، مشيرًا إلى أن الفيلم سيكون مكثف في ساعتين أو أكثر، للأشخاص الذين لم يتمكنوا من متابعة المسلسل ذو الـ 30 حلقة، كما يمكن للفيلم القادم أن ينافس على الجوائز في المهرجانات العالمية مثل كان وبرلين والأوسكار وغيرها.

الجمهور أصبح أكثر اهتمامًا بـ الدراما التاريخية عن الاجتماعية

وقال دكتور حسين، إن مصر هي هوليود الشرق والعالم العربي كله أصبح يتابع الأعمال الدرامية المصرية، ولاحظ الدكتور حسين عبد البصير، أنه مع سيطرة الأعمال التاريخية بدأت تختفى قليلًا الأعمال الاجتماعية، فلم تعد اهتمام الناس الأول كما كان سابقًا.

وأشار عالم المؤرخ وعالم المصريات، إلى أنه كل هذا يؤكد أنه هناك نهضة حضارية مصرية: "بدأنا نعود للأدب المصري، وللهوية المصرية، الدول العربية لديها بترول ولكن نحن لدينا ثقافة".

مسلسل "جودر" ينافس أعمال ديزني

مسلسل "جودر" ينافس أعمال ديزني

كما نال مسلسل "جودر" من بطولة النجم ياسر جلال، إعجاب الدكتور حسين عبد البصير، واصفًا إياه أنه ينافس أعمال ديزني، قائلًا: من خلال الثقافة يمكننا تشكيل وعي العالم، فلدينا كنوز يجب العمل عليها، من خلال الدراما التي بها حس تاريخي والأعمال التي تمتاز بالفانتازيا والخيال تنافس تغلب أعمال هوليود وديزني لاند.

مؤكدًا: لأن الغرب يقدمون أعمالهم بمنظور غربي قد يسئ في بعض الأحيان إلى الحضارة المصرية القديمة، أو الحضارة العربية الإسلامية، لكن العمل المصري يمتاز بأنه يتسق مع الثقافة والفكر المصري.

وبالأعمال الدرامية، يمكننا الحفاظ على القيم الثقافية المصرية، وسط حرب من أفكار الجيل الرابع والخامس ومحو التراث والسيطرة على العالم عن طريق الأفكار المغلوطة، ولكي نثبت للعالم إننا قادرون على الاستمرارية والنجاح، كما يقول عالم المصريات.