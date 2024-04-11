الخميس 11 أبريل 2024
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5 مكملات غذائية لها تأثيرات مضادة للشيخوخة

مكملات غذائية
مكملات غذائية

مع تقدمنا ​​في الحياة فإن الرغبة في الحفاظ على الحيوية والشباب هي هدف إنساني في حين أن علم الوراثة يلعب دورًا مهمًا في عملية الشيخوخة، فإن تضمين بعض المكملات الغذائية في روتيننا اليومي يمكن أن يعزز الشيخوخة الجيدة من الداخل دعونا نلقي نظرة على خمسة مكملات غذائية معروفة بفوائدها المضادة للشيخوخة:

الكركمين

والكركمين الموجود في الكركم، معروف بخصائصه القوية المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات تساعد هذه الخصائص في مكافحة الإجهاد التأكسدي والالتهابات، وكلاهما يساهم بشكل كبير في الشيخوخة وفقًا للأبحاث، قد يفيد الكركمين صحة الدماغ، وصحة القلب، ووظيفة المفاصل، ما يجعله حليفًا مهمًا في الكفاح من أجل الشيخوخة الرشيقة.

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الكولاجين

الكولاجين، البروتين الأكثر وفرة في الجسم، ضروري للحفاظ على ليونة الجلد، وصحة المفاصل، والسلامة الهيكلية العامة. ومع ذلك، فإن تخليق الكولاجين يتناقص عادة مع تقدم العمر، ما يؤدي إلى ظهور التجاعيد وتدلي الجلد، وتصلب المفاصل.

يمكن أن تساعد ببتيدات الكولاجين في استعادة الكولاجين المفقود، ما يؤدي لبشرة مشدودة وشعر وأظافر أقوى وزيادة حركة المفاصل. 

فيتامين ج

يشتهر فيتامين C بصفاته المعززة للمناعة، ولكنه أيضًا أحد مضادات الأكسدة القوية التي تساعد على تحييد الجذور الحرة والحماية من الأضرار التأكسدية، إضافة إلى ذلك فيتامين C ضروري لتكوين الكولاجين، ما يعزز ليونة الجلد وشفاء الجروح. يساعد فيتامين C في الحفاظ على بشرة شابة ورفاهية عامة من خلال تعزيز أنظمة الدفاع الطبيعية في الجسم وتكوين الكولاجين يتواجد فيتامين C بكثرة في الحمضيات، ويمتصه الجسم بسهولة.

الثيانين

ثبت أن الثيانين وهو حمض أميني موجود في الشاي الأخضر، له خصائص مهدئة وتحسين المزاج. يعزز الثيانين الاسترخاء دون تخدير، مما يساعد في تقليل التوتر والقلق، وكلاهما مرتبط بالشيخوخة المبكرة علاوة على ذلك، قد يحسن الثيانين الوظيفة الإدراكية وصحة القلب والأوعية الدموية، مما يوفر مزايا عامة للشيخوخة الصحية.

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